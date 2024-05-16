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ПОЛІТИКА

Депутата Бундестагу підозрюють в отриманні хабарів від росії

16 травня 2024, 14:51
Депутата Бундестагу підозрюють в отриманні хабарів від росії
Фото: з вільного доступу
Політика нібито підозрюють у корупції та відмиванні коштів.

У політика правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Петра Бистроня, який є другим номером партії на європейських виборах, проходять обшуки.

Про це повідомляє Spiegel.

За даними видання, прокуратура Мюнхена ініціювала розслідування щодо Бистроня. У зв’язку з цим з ранку 16 травня проводяться обшуки у пов’язаних з ним приміщеннях у Берліні та в Баварії, а також на Майорці та в офісі у Бундестагу. Всього задіяні близько 70 правоохоронців.

Політика нібито підозрюють у корупції та відмиванні коштів. 

Бундестаг раніше дав згоду на розслідування і зняв імунітет з Бистроня, під час голосування утрималася лише "АдН".

Підозри проти депутата стосуються справи довкола медіаресурсу Voice of Europe, що діяв як інструмент російського впливу і пропаганди у Європі. 

Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія запровадила санкції.

Медіакомпанія також могла приховано надавати фінансову підтримку "зручним" для росії кандидатам на виборах до Європарламенту, у тому числі Бистроню, який є другим номером своєї партії на європейських виборах і часто з’являвся на Voice of Europe. 

В одному з інтерв’ю, записаному у лютому у Празі, Бистронь нарікав, що німецька урядова коаліція не йде назустріч фермерам, але дає Україні великі обсяги військової допомоги, та що уряд "має гроші на вбивство людей в інших країнах, але не має грошей для німецьких фермерів". 

За даними журналістів, чеські служби мають відео- й аудіодокази того, що Бистронь брав такі кошти. Сам політик від початку відкидав звинувачення. 

Spiegel зазначає, що Бистронь багато років був особисто знайомий з Медведчуком та навіть приїздив до нього у гості. 

Подальше розслідування має встановити, чи Бистронь порушив німецьке законодавство. За чинними правилами, для доведення порушення потрібно буде встановити не лише те, що депутат взяв кошти, але й що це було в обмін на певну послугу, пов’язану з його мандатом.

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