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ПОЛІТИКА

У Литві кажуть, що москва може прагнути створити проросійську партію в країні

16 травня 2024, 12:05
У Литві кажуть, що москва може прагнути створити проросійську партію в країні
Фото: news.mail.ru
Кащюнас відреагував на результати, які продемонстрував на президентських виборах минулого тижня проросійський кандидат Едуардас Вайткус.

Міністр національної оборони Лаурінас Кащюнас попереджає, що росія може прагнути мати в Литві відверто проросійську політичну силу.

Про це повідомляє LRT.

Таким чином Кащюнас відреагував на результати, які продемонстрував на президентських виборах минулого тижня проросійський кандидат Едуардас Вайткус.

У першому турі президентських виборів Вайткус набрав 7,33% голосів, за нього проголосували понад 104 тисячі осіб.

Під час президентської виборчої кампанії Вайткус виступав за відновлення вищих політичних контактів із росією, яка розв'язала війну в Україні, а також із білоруссю. Він казав, що росія не становить загрози для Литви, і критикував членство країни в Євросоюзі та НАТО.

"Я думаю, що мета може полягати в тому, щоб уперше в історії створити відкрито проросійську політичну силу", – заявив Кащюнас.

За словами очільника Міноборони, дотепер політики Литви не ставили під сумнів членство в НАТО, напружені відносини з росією і розвиток збройних сил на стратегічному рівні.

"І ось тепер – абсолютно відверто проросійська пропаганда від цієї людини", – додав Кащюнас.

Він підкреслив, що кремлю було б корисно мати в Литві партію, яка на виборах до Сейму подолала б п'ятивідсотковий бар'єр і мала фракцію в парламенті.

"Потрібно й далі дивитися, як тут складається його алгоритм дій, чи спробує хтось приєднатися до нього (Вайткуса – Ред.), чи спробує використати накопичений ним капітал", – сказав Кащюнас.

Однак, за словами міністра, литовські установи не можуть зареєструвати таку партію через недотримання правових актів, якщо її положення будуть антидержавними і будуть спрямовані проти демократичного порядку.

За його словами, Литві тепер необхідно з'ясувати, що призвело до того, що понад 100 тисяч. осіб проголосували за такого кандидата.

Вайткус уже заявив під час передвиборчої президентської кампанії, що створює нову політичну силу, але поки не розкрив деталей свого плану.

Комітет з національної безпеки і оборони Сейму Литви заявив, що звернеться до Департаменту державної безпеки (ДДБ) з проханням оцінити риторику кандидатів у президенти з точки зору національної безпеки.

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