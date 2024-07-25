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Литва розробляє план масової евакуації населення

25 липня 2024, 20:10
Литва розробляє план масової евакуації населення
Фото: news.mail.ru
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Міністр внутрішніх справ Аґне Білотайте обговорила масову евакуацію населення в разі воєнного сценарію з представниками міністерств оборони і транспорту, Національного центру кризового управління та інших зацікавлених установ. 

Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ, передає литовський мовник LRT.

"В рамках підготовки до евакуації жителів узгоджено обов'язки та завдання різних відомств, а від місцевих самоврядувань наразі очікують конкретних даних щодо можливостей і потреб", - заявила Білотайте. 

Вона додала, що на початку місяця МВС надіслало самоврядуванням запит щодо евакуації в письмовій формі і попросило їх протягом півтора місяця оцінити можливості та необхідність її реалізації - подати кількість мешканців, яких планують евакуювати, за категоріями, евакуаційні маршрути, транспорт і наявні договори на його використання, необхідну кількість осіб для проведення евакуації, фінансування, якого бракує.

В литовському МВС заявляють, що зібрані зараз дані мають бути включені до плану евакуації. 

В розробці дій Литва спирається на приклад країн Північної Європи, які мають плани евакуації як для воєнного часу, так і для мирного. Після завершення підготовки плану евакуації нова редакція опису порядку організації евакуації жителів буде затверджена постановою Уряду.

Крім того, буде випробуваний під час навчань з цивільної оборони на державному рівні. 

Також було оголошено, що восени відбудуться загальнонаціональні навчання з евакуації.

Цивільна безпека в Литві викликає більше занепокоєння після вторгнення кремля в Україну 2022 року.

Раніше стало відомо, що Литва виходить з Конвенції про заборону касетних боєприпасів.

 

Литваплан евакуації

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