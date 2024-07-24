Загальні вибори у ФРН мають відбутись 28 вересня 2025 року.

Олаф Шольц заявив про свій намір брати участь у виборчій кампанії 2025 року як кандидат у канцлери.

Про це повідомляє німецький портал Zeit Online.

"Ми всі сповнені рішучості йти на наступні загальні вибори разом і перемогти. Я буду балотуватися, щоб знову обійняти посаду канцлера", – заявив чинний канцлер.

Олаф Шольц, який є членом Соціал-демократичної партії Німеччини, очолив уряд ФРН у 2021 році. Він змінив на посаді Ангелу Меркель, яка була канцлеркою з 2005 року.

Раніше Шольц протягом трьох років очолював Міністерство фінансів, а у період з листопада 2009-го до грудня 2019-го обіймав посаду заступника глави СДПН.

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