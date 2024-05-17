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Перед тим, як говорити з росією, треба детальний план, погоджений всім світом – головні заяви Зеленського під час зустрічі з журналістами

17 травня 2024, 11:11
Перед тим, як говорити з росією, треба детальний план, погоджений всім світом – головні заяви Зеленського під час зустрічі з журналістами
Фото: ОПУ
Союзники не штовхають Україну на переговори з рф, але загалом такий настрій у світі присутній. Тому Саміт миру є правильним майданчиком для обговорення, вважає президент.

Україна на Саміті миру, який відбудеться у червні у Швейцарії, прагне отримати комюніке та гарантії енергетичної і ядерної безпеки.

Про це розповів президент Володимир Зеленський, під час спілкування з журналістами.

Це дасть можливість спрогнозувати наступну зиму і загалом є спільним інтересом. Також Україна прагне забезпечити вільне судноплавство.

Це убезпечить людей в Одесі та загалом на півдні, оскільки росіяни атакують порти. 

Також Україна прагне зробити серйозний крок щодо поштовху до обміну полоненими. Зеленський зазначив, що в гуманітарному аспекті обмін полонених – це подвійне питання, як і з енергетикою. Енергетика – це ядерна безпека – те, що всі підтримують. 

У питанні обміну полоненими Київ хоче, зокрема, повернути українських дітей. 

Президент додав, що партнери України не штовхають її до переговорів із росією, хоча загалом такий настрій в атмосфері світу є. Тому Україні потрібно бути стійкою та сильною, а Саміт миру є правильним майданчиком для обговорення. 

Якщо в заході візьме участь "серйозна кількість країн" і буде відповідне комюніке, то це буде нашою дипломатичною перевагою, вважає президент. Після цього можна організовувати вже майданчики в тих чи інших країнах, де технічно буде пропрацьований кожен із пунктів комюніке. Президент сказав, що тоді вже цей план давати представникам росії, як це було з зерновою ініціативою: погодили план з ООН і з Туреччиною, а вони потім окремо погодили цей план з рф першого коридору.

Саме тому важливо, аби учасниками було багато країн, а не дві, щоб росіяни не могли вчинити так, як із зерновим коридором. 

Президент підкреслив, що перед тим, як говорити з росією, треба, щоб був детальний план, який погоджений всім світом. 

Говорив президент і про артилерійські снаряди. Уперше за роки війни жодна бригада не скаржиться на їхню нестачу. Однак попереду ще багато роботи щодо постачань.

"Навіть до чеської ініціативи у нас є прогрес. Вперше за роки війни жодна із бригад не скаржаться, що немає артилерійського снаряду. І це відбувається упродовж останніх 2 місяців. Всім ще прийдеться дуже багато працювати. Чеська ініціатива буде йти. Про гроші з усіма партнерами ведемо перемовини. Ми зараз відкриваємо ініціативу, коли партнери будуть давати гроші на виробництво наших дронів, РЕБів саме в цей конкретний напрямок. Технічні показники наших дронів стають кращими. Ми починаємо їх багато виробляти, а на них немає грошей, можемо виробляти більше, ніж є грошей", – сказав президент.

Зеленський вважає, що українські партнери насправді бояться програшу росії в війні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами. На погляд президента, союзники хотіли б, щоб "Україна перемогла так, щоб росія не програла".

"Бо це буде непередбачуваний програш і непередбачувана геополітика. Я вважаю, що так воно не працює. Щоб Україна перемогла, нам треба дати все те, з чим перемагають", – сказав він.

Прокоментував Зеленський і ймовірність припинення вогню під час Олімпіади. Президент нагадав, що ворог попередніх домовленостей про перемир'я не дотримувався. 

"Крім того, є ризик – хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", – прокоментував він. 

 

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