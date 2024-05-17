Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Друге вторгнення росії до Харкова застало Україну неготовою: у ЗСУ вийшли з ладу Starlink – WP

17 травня 2024, 18:22
Друге вторгнення росії до Харкова застало Україну неготовою: у ЗСУ вийшли з ладу Starlink – WP
Фото: СNN
Незважаючи на місяці нарікань військових на нестачу та втому, Київ повільно нарощував мобілізацію, в результаті чого на деяких ділянках фронту критично не вистачало кадрів.

Про це пише газета  The Washington Post.

125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як рф неухильно нарощує сили для можливого нападу, пишуть журналісти. 

"Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди", - зазначає WP.

Термінали Starlink вийшли з ладу. Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю сліпі.

"Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або по телефонах, де вони ще працювали", - сказав військовий.

Того року CNN писало, що американський мільярдер Ілон Маск нібито таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу Starlink, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот.

 
атака рфХарківзина

Останні матеріали

Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Політика
Підозра на російську диверсію. Велике повернення агентів кремля до Європи? – France24
Переклад iPress – 17 травня 2024, 15:16
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Політика
ПСИХИ! Чи може Харків стати українською Бастонью? – Джонатан Світ та Марк Тот
Переклад iPress – 17 травня 2024, 12:36
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Політика
Чи готові європейці відправити війська в Україну? Про що свідчить опитування експертів – Європейський центр Карнеґі
Переклад iPress – 17 травня 2024, 09:34
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Cуспільство
В Україні росія починає нарощувати перевагу. Як цьому запобігти – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 16 травня 2024, 15:51
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Технології
Армія США не зможе так довго вистояти у війні безпілотників, як Україна. Її вистачить хіба що на місяць – Девід Екс
Переклад iPress – 16 травня 2024, 11:20
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Політика
Україна вимагає від США зняти обмеження для використання американської зброї. Натомість росія розгортає нову інформкампанію в американських ЗМІ
Переклад iPress – 16 травня 2024, 08:53
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Політика
Як Америка підіграє росії. путін розширює вторгнення, поки Україна чекає на західну зброю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 15 травня 2024, 14:53
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Cуспільство
росія просувається на Харківщині. Початковий аналіз російського наступу – Мік Раян
Переклад iPress – 15 травня 2024, 12:12
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється