Незважаючи на місяці нарікань військових на нестачу та втому, Київ повільно нарощував мобілізацію, в результаті чого на деяких ділянках фронту критично не вистачало кадрів.

Про це пише газета The Washington Post.

125-та бригада територіальної оборони України, що розтягнулася приблизно на 43-кілометровій ділянці кордону Харківської області з росією, використовувала розвідувальні дрони для щоденного спостереження за тим, як рф неухильно нарощує сили для можливого нападу, пишуть журналісти.

"Але того ранку, 10 травня, бригада втратила всі відеотрансляції через російські радіоелектронні перешкоди", - зазначає WP.

Термінали Starlink вийшли з ладу. Командир підрозділу дронів у бригаді повідомив журналістам, що в якийсь момент вони залишилися повністю сліпі.

"Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони пересувалися, ми працювали тільки по рації або по телефонах, де вони ще працювали", - сказав військовий.

Того року CNN писало, що американський мільярдер Ілон Маск нібито таємно змусив інженерів вимкнути супутникову мережу Starlink, щоб перешкодити Україні провести атаку на російський флот.