Байден засудив масовану атаку росії, яка напередодні атакувала Україну

"росія ніколи не досягне успіху в Україні, і дух українського народу ніколи не буде зламаний".

Президент Сполучених Штатів Америки відреагував на найбільшу російську повітряну атаку по території України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Я найрішучішим чином засуджую триваючу війну росії проти України та її зусилля, спрямовані на те, щоб занурити український народ у темряву. росія ніколи не досягне успіху в Україні, і дух українського народу ніколи не буде зламаний", – зазначив американський лідер.

За його словами, рф запустила хвилі ракет і безпілотників проти українських міст та енергетичної інфраструктури, що призвело до загибелі цивільних осіб і було спрямовано на більш ніж два десятки критично важливих енергетичних об'єктів.

"Сполучені Штати продовжуватимуть очолювати коаліцію з понад 50 країн на підтримку України. Ця коаліція надає Україні критично необхідне військове обладнання, в тому числі системи ППО і перехоплювачі. Сполучені Штати також нарощують поставки енергетичного обладнання в Україну для ремонту її систем та посилення стійкості української енергосистеми", – сказав Байден.

Сьогодні для України пріоритет - максимально відновити зруйновані росією об'єкти генерації до настання холодів. Саме тому Україна за підтримки західних партнерів прагне завершити будівництво двох атомних блоків на Хмельницькій АЕС.