Україна готує відповідь на атаку росії – Умєров

До того ж зброєю власного виробництва.

Війська рф отримають відповідь зброєю власного виробництва, запевнив міністр оборони. Україна готує відповідь російським агресором на масований обстріл у понеділок.

Про це міністр оборони Рустем Умєров написав на Facebook-сторінці.

"Цієї ночі росія знову вдарила по наших містах. Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура", - йдеться в дописі.

Міністра додав, що це ще раз доводить, що для перемоги україні потрібні далекобійні можливості і зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва. Глибокі співчуття родинам загиблих.

Разом ми вистоїмо і переможемо", - підсумував Умєров.

Раніше Умєров назвав метою Курської операції "очищення прикордоння від загроз".