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Україна готує відповідь на атаку росії – Умєров

26 серпня 2024, 16:38
Україна готує відповідь на атаку росії – Умєров
Джерело: wikipedia
До того ж зброєю власного виробництва.

Війська рф отримають відповідь зброєю власного виробництва, запевнив міністр оборони. Україна готує відповідь російським агресором на масований обстріл у понеділок. 

Про це міністр оборони Рустем Умєров написав на Facebook-сторінці

"Цієї ночі росія знову вдарила по наших містах.  Постраждали мирні люди, зруйновані домівки, порушена критична інфраструктура", - йдеться в дописі. 

Міністра додав, що це ще раз доводить, що для перемоги україні потрібні далекобійні можливості і зняття обмежень на удари по військових об'єктах ворога.

"Україна готує свої відповіді. Зброю власного виробництва. Глибокі співчуття родинам загиблих.

Разом ми вистоїмо і переможемо", - підсумував Умєров. 

Раніше Умєров назвав метою Курської операції "очищення прикордоння від загроз".

 

війна в УкраїніРустем Умєроватака рф

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