Також на заході України подекуди знеструмлення на залізниці.

Зранку внаслідок ворожого обстрілу у Львові в районі головного вокзалу у житловому будинку виникла пожежа: загинуло 7 людей, серед яких три дитини, і ще 45 постраждали.

Про це повідомили голова Львівської ОВА Максим Козицький і мер Львова Андрій Садовий.

"Загиблій 50 років, вона працювала медсестрою-акушеркою у 5-й поліклініці міста Львова. Інформацію про загиблого чоловіка збираємо. Співчуття рідним!", - написав мер міста.

За словами Садового, на 8 ранку уже 35 постраждалих.

Голова ОВА додав, що на жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 45.

Лише вчора армія рф атакувала Полтаву, де 51 людина загинула і 219 були поранені.