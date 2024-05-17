Пастка-22 Байдена в Україні – Foreign Policy

Підтримка Києва з боку Вашингтона та уникнення ризиків дедалі більше суперечать одне одному.

Проблеми України виходять за рамки простої нестачі ресурсів, адже остання боротьба навколо пакету допомоги США демонструє стратегічний парадокс, який є характерним для стратегії Джо Байдена щодо України, пише американський журнал Foreign Policy.

Так, з одного боку, він пообіцяв, що "прихильність до України не ослабне" і що підтримка з боку США буде надаватися "стільки, скільки буде потрібно".

Проте адміністрація Байдена постійно висловлює занепокоєння щодо ескалації та перспективи прямої конфронтації з ядерною росією.

"Обидві цілі є похвальними, але в сукупності вони дедалі частіше працюють на різний результат. Зрештою, балансування Байдена стане неможливим", – пише видання.

В основі стратегії адміністрації Байдена щодо України лежить ідея, що України за підтримки колективної сили Заходу має час на своєму боці.

Після того, як ЗСУ відбили первинне російське вторгнення, це виявилося правдою, оскільки ситуація складалася на користь України, у Байдена вважали, що Києву не зашкодять запобіжні заходи, включно з обмеженням типів озброєнь, які отримує Україна, та цілі для ударів.

Журналісти зазначають, що час буде на боці України, виглядає все більш сумнівним.

кремль відновлює армію "набагато швидше, ніж припускали початкові оцінки", і її збройні сили зараз більші, ніж до війни, попри санкції, російська економіка продемонструвала скромне зростання у 2023 році і має всі шанси повторити його цього року.

Але з іншого боку, стратегічне становище України стає дедалі більш небезпечним, не маючи зброї і боєприпасів, війська були змушена поступитися позиціями на фронті – в той час як росія досягла найбільш значних успіхів з липня 2022 року і готується до літнього наступу.

Але американська зброя зараз знову надходить до України і потрібен час, щоб вона потрапила на фронт.

Тим часом Україна стікає кров'ю.

"Можливо, навіть більш нагальною, ніж військова ситуація, є політична динаміка війни. Півтора роки тому ми писали, що США мають більше терпіння для підтримки України, ніж вважали тоді багато коментаторів… Тим не менш, не можна заперечувати, що будь-яка майбутня допомога Україні стикається зі значними перешкодами… Майбутня допомога Україні може залежати від того, хто переможе на виборах у США", – йдеться в матеріалі.

Журналісти вказують, що Україна також має менше можливостей змінити стратегічний наратив. З новою війною на Близькому Сході та майбутніми президентськими виборами в США Україна не привертає тієї уваги ЗМІ, яка була колись.

Проте за словами журналістів, не всі новини погані.

Європейська підтримка залишається міцною і постійно зростає, а певні країни, в тому числі Франція і Литва, навіть заявили про готовність ввести в конфлікт сухопутні війська, тоді як інші, такі як Британія і Норвегія, набагато охочіше, ніж США, дозволяють Україні завдавати ударів по цілях на території рф.

А також 60 мільярдів доларів все ще дають Україні багато зброї, а разом з нею і багато стратегічного часу.

По-перше, Україні потрібно буде завдати удару вглиб самої рф. На є дві причини. Поточні звіти показують, що росія покладається на свою внутрішню залізничну мережу для підтримки окупованих частин України. Інша причина складніша. Навіть з усіма засобами протиповітряної оборони Україна все ще далека від того, щоб мати достатній потенціал для покриття величезної території. Тому потрібно цілити у російські авіабази, бомбардувальники і пускові установки.

Автори заявляють, що Британія вже зробила крок у цьому напрямку, дозволивши Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow для ударів по російській території. Тепер настав час США надати такий дозвіл на використання ATACMS для нанесення ударів по об'єктах всередині росії.