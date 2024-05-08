Сенатори-республіканці у США закликають спікера Джонсона не йти на поступки щодо майбутньої допомоги України - The Hill

На думку сенаторів, з боку Джонсона було б "серйозною помилкою" давати Грін будь-які обіцянки щодо майбутньої військової допомоги США Україні.

Сенатори від Республіканської партії закликають спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона не робити поступок конгресменці-республіканці Марджорі Тейлор Грін, яка, за повідомленнями, вимагає від Джонсона відмовитися від підтримки подальшої допомоги Україні.

Про це пише видання The Hill.

Сенатори очікують, що адміністрація президента США Джо Байдена може подати запит на новий раунд допомоги Україні наприкінці цього року, після виборів президента, призначених на початок листопада, і в разі перемоги Байдена.

"Я просто думаю, що на цей час йому не можна зв’язувати руки. Він спікер Палати представників. Зараз у нього є робота, яку він має зробити. Хто знає, що в майбутньому може бути потрібно чи необхідно або ні? Я б не брав жодних зобов’язань щодо того, що він збирається винести на голосування або не винести на голосування у відповідь на її вимоги", - заявив журналістам сенатор-республіканець Джон Тун, слова якого наводить The Hill.

Тун балотується на посаду лідера республіканців у Сенаті, де планує замінити чинного лідера Мітча Макконнелла після залишення ним цього посту наприкінці цього року.

З ним погоджується інший претендент на посаду лідера республіканців у Сенаті Джон Корнін.

"Я не думаю, що спікеру Джонсону потрібно брати якісь зобов’язання перед Марджорі Тейлор Грін. Я думаю, що вона маргіналізує себе і стає неважливою", – сказав Корнін, якого цитує The Hill.

Грін раніше погрожувала винести на голосування у Палаті представників постанову про звільнення спікера, адже вона категорично незгодна з його позицією щодо винесення на голосування й підтримки пакета військової допомоги Україні, а також з його готовністю співпрацювати з демократами щодо цього та деяких інших питань.

Згідно з чинними правилами Палати представників, будь-який конгресмен може одноосібно подати пропозицію про звільнення спікера й проведення нових виборів на цю посаду, після чого Палата має розглянути й проголосувати щодо цієї пропозиції.

Грін та її соратник конгресмен-республіканець Томас Мессі зустрілися з Джонсоном 6 та 7 травня і виклали декілька вимог до нього, серед яких зобов’язання не підтримувати подальшу допомогу Україні.