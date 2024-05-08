Колишній командувач ЗС США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес та знаний шахіст і давній супротивник путіна Гаррі Каспаров звернулися з правильними словами та закликом до адміністрації США, Байдена та всіх, хто підтримує Україну. Вони закликали подвоїти зусилля для того, щоб Україна перемогла. Для цього вони пропонують окреслити правильно стратегію: перемога України та поразка росії, а також закликають працювати з республіканцями, щоб посилити їхню підтримку України.

"Краще пізно, ніж ніколи" – це, мабуть, поганий принцип роботи уряду США. Але саме в такому дусі Конгрес нарешті ухвалив рішення про надання необхідної допомоги американським союзникам – Україні, Ізраїлю та Тайваню після кількох місяців затримок. Боротьба за отримання пакету допомоги для України на суму майже 61 мільярд доларів ілюструє ситуативний характер підтримки Києва з боку США – тактику без стратегії. Незважаючи на всі ресурси, запропоновані президентом Джо Байденом і Конгресом, Вашингтон ніколи щиро не намагався об'єднати їх у цілісний план для України.

Тепер, коли Палата представників зібралася з думками, нам потрібно надолужити згаяний час. Упереджене зволікання коштувало українцям втрачених позицій, які вони тепер повинні відвоювати.

Ми повинні забезпечити, щоб кошти, які Вашингтон виділив для України, були перетворені на правильні інструменти – доставлені в потрібні місця у потрібний час. І ми маємо зміцнити слабку внутрішню підтримку України серед ключових республіканських виборців, щоб цей пакет допомоги не був останнім.

Перш за все, президент повинен перетворити аргументацiю на захист України на легкозасвоюваний ендшпiль. Багато американців зі зрозумілих причин скептично ставляться до перспективи безкінечної війни, і добрі наміри адміністрації Байдена, але незграбні формулювання про допомогу Україні "стільки, скільки буде потрібно", не допомогли. Натомість Байдену слід окреслити конкретні цілі США: перемога України і разом із нею поразка росії.

Президент не має коливатися в цьому питанні. Він повинен неодноразово і послідовно нагадувати американцям, чому і перемога України, і поразка росії відповідають нашим стратегічним інтересам, і як ми збираємося зробити все необхідне для досягнення цих стратегічних результатів. Наш спільний політичний та військовий досвід дає нам унікальне розуміння того, як має виглядати цей план.

Поки законодавці торгувалися щодо законопроєкту Байдена про зовнішню допомогу, Україна зазнала невдач. росіяни наближаються до Харкова, другого за величиною міста країни, і водночас досягають скромних успіхів біля Авдіївки на лінії фронту на сході.

Позиція України важка, але якщо Київ і його американські та європейські союзники діятимуть рішуче зараз, Україна все ще може перемогти, а це означає перемогти росію на полі бою.

На практиці це означає надати Україні можливість не лише захистити себе, але й проактивно позбавити росію можливості нападати. Сполучені Штати та їхні союзники повинні прискорити поставку F-16 та інших винищувачів, одночасно посилюючи підготовку українських пілотів. Ці літаки можуть допомогти захистити небо над східними і південними містами, такими як Харків і Одеса, а також перенести боротьбу на ракетні майданчики в росії та Чорному морі, з яких москва тероризує цивільне населення.

Крим залишається важливою базою для російської авіації та морських сил. На шляху до кінцевої мети – повернення півострова, Київ має зробити так, щоб росія не могла й надалі використовувати його як плацдарм для переслідування України. Безпілотники MQ-9A Reaper є гнучким варіантом, який може грати як в наступі, так і в обороні, в той час як армійські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS), балістичні і крилаті ракети Storm Shadow, SCALP або Taurus поставлять під приціл Крим і кожен другий дюйм окупованої росією території. Україна зможе наносити удари по російських штабах, логістиці та артилерії і знищувати їх. Додаткові ракетні батареї Patriot будуть необхідні, щоб створити такі самі надійні щити, як той, що українці звели над своєю столицею, щоб захистити інші міста.

Якою б важливою не була кожна з цих систем озброєнь, вони мало що вартуватимуть, якщо не будуть прив'язані до стратегії. Сполучені Штати, Україна та інші наші союзники в Європі повинні розуміти графік відправлення цих озброєнь і те, як вони вписуються в українську перемогу.

Різні системи озброєнь можуть прибути на поле бою в різний час: деяке обладнання попередньо розміщене в Німеччині та Польщі. У разі схвалення, безпілотники можуть бути відправлені досить швидко – протягом декількох днів або тижнів. Ракети Patriot можуть доставити за кілька тижнів. Винищувачі F-16 є важливими, але вони можуть з'явитися не раніше середини літа. Ці інструменти дозволять Україні загрожувати Криму за лічені місяці, продовжуючи завдавати ударів по російській енергетичній інфраструктурі.

Але лінія фронту може не сильно змінитися. Найвірогідніше, 2024 рік стане роком промислової конкуренції. Нещодавно схвалений пакет допомоги сприятиме Україні протягом наступних кількох місяців, поки Київ поповнюватиме та посилюватиме свій арсенал, нарощуватиме сили та вдосконалюватиме логістику – необхідна підготовка до майбутньої битви.

Не менш важливо розуміти, що цей пакет допомоги не може бути останнім. Україна потребуватиме більшої підтримки від своїх демократичних союзників, щоб відбити вторгнення путіна.

Стратегія, яку ми пропонуємо, є не лише військовою, але й політичною. Наративна війна в Америці робить можливою кінетичну війну, яка ведеться в Україні.

Підживлювані кремлем теорії змови вкоренилися у сучасній Республіканській партії. Безумовно, є ті, хто ніколи не змінить своєї позиції. Проте обставини в Україні вимагають, аби ми стукали в кожні двері, щоб спростувати брехню і прозондувати кожну потенційну аудиторію на предмет підтримки. Ми виявили, що багато хто зрушить із місця, якщо надати їм правильні докази і послання, з яким вони зможуть співвіднести себе.

Саме тому наша організація, Ініціатива "Відродження демократії", привезла делегацію британських консерваторів, щоб зустрітися зі своїми колегами-республіканцями і закликати їх підтримати Україну. Ми можемо не в усьому погоджуватися з нашими колегами-торі, але вони мають всі можливості для того, щоб відстоювати інтереси Києва з правих позицій. Ми закликаємо поборників України з усіх політичних сил координувати свої дії та знаходити союзників, які можуть відкрити неочікувані джерела підтримки. Це принесе дивіденди: 13 із 22 представників республіканців, з якими зустрілася британська місія, в кінцевому підсумку проголосували за доповнення до закону про національну безпеку.

Вигадки про переслідування християн в Україні є однією з найбільш згубних російських побрехеньок про війну. Ці твердження обурливі, але важливість релігії для багатьох американських виборців означає, що вона є критично важливою, і ми не можемо дозволити собі поступитися нею. Працюючи з Форумом вільної росії, російською продемократичною групою, співзасновником якої є один з авторів, ми поділилися із законодавцями важливим меморандумом, який демонструє, у який спосіб насправді росія переслідує неправославних християн, використовуючи Православну Церкву як інструмент шпигунства та інших блюзнірських дій. Необхідно робити більше для пояснення релігійного контексту конфлікту та зусиль, які Україна докладає для захисту своїх вірян.

Американська стратегія щодо України відсутня в дії. На лінії фронту ми повинні визначити, які інструменти в арсеналі США допоможуть Україні перемогти і змусять росію програти. У політичній сфері нам потрібен переконливий меседж, який гарантуватиме внутрішню підтримку послідовної законодавчо закріпленої допомоги Україні.

Ухвалення додаткового закону про національну безпеку надає США інструменти для підтримки Києва. Тепер нам потрібен план, як змусити їх працювати.

Джерело: CNN