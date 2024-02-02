Природа війни змінилася. Україна повинна подолати залежність від союзників – Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував в CNN есе на тему бачення природи війни. Він розповідає як Україна зможе пристосуватися до зменшення постачання зброї від союзників, щоб завдати поразки ворогові та зберегти державність. Та визначає три пріоритетні напрямки, на яких Україна має зосередити свої зусилля у поточному році.

Хоча Друга світова війна завершилася майже 80 років тому, але її спадщина у визначенні стратегічного бачення війни зберігається донині, – зазначив Валерій Залужний в колонці для CNN.

За його словами, якими б значними не були досягнення в галузі авіації, ракетних технологій та космічних засобів, все ж, концепція перемоги залишається незмінною: знищити ворога та захопити або звільнити територію.

Попри це, зауважує Головнокомандувач ЗСУ, кожна війна унікальна. Він вважає, що немає більшого виклику для військового командира, аніж своєчасне розуміння, що кожна війна формується по-різному.

По-перше, технологічним прогресом, який визначає розвиток озброєння і техніки. І, по-друге, політичними умовами всередині країни та за кордоном, а також економічним середовищем.

За словами Залужного, перемога потребує унікальної стратегії і слідує унікальній логіці. Вже добре відомо, що головним рушієм цієї війни є розвиток безпілотних систем озброєнь. Вони поширюються із запаморочливою швидкістю, а сфера їх застосування стає дедалі ширшою.

Валерій Залужний вважає, що саме безпілотні системи, такі як дрони, разом з іншими видами сучасного озброєння є найкращим способом для України уникнути скочування в позиційну війну, де Україна не володіє перевагою.

Втім, на його думку, хоча володіння такими технологіями є ключовим, це не єдиний чинник, що впливає на поточну стратегію. Україна повинна впоратися зі зменшенням військової підтримки з боку ключових союзників, які переживають власну політичну напруженість.

Запаси ракет, перехоплювачів ППО та боєприпасів для артилерії у наших партнерів вичерпуються через інтенсивність бойових дій в Україні, а також через глобальний дефіцит порохових зарядів.

За словами Валерія Залужного, з огляду на те як події на Близькому Сході відволікають міжнародну увагу, росія може спробувати спровокувати додаткові конфлікти в інших регіонах.

Слабкість режиму міжнародних санкцій означає, що росія, у партнерстві з деякими іншими, все ще здатна розгорнути свій військово-промисловий комплекс для ведення війни на виснаження проти України.

Валерій Залужний підкреслив, що державні інституції в Україні не здатні підвищити рівень укомплектованості збройних сил без застосування непопулярних заходів. У той час як ворог має значну перевагу у мобілізації людських ресурсів.

Врешті, на думку Головнокомандувача ЗСУ, Україна обмежена через недосконалість нормативно-правової бази, а також часткову монополізацію оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві, наприклад, боєприпасів, що ще більше поглиблює залежність України від її союзників у постачанні.

Втім, він вважає, що бойовий досвід українських сил, особливо з 2022 року, є унікальним, але в інтересах перемоги потрібно постійно шукати нові шляхи і нові можливості, які допоможуть нам отримати перевагу над ворогом.

Мабуть, пріоритетом номер один, є оволодіння цілим арсеналом (відносно) дешевих, сучасних і високоефективних безпілотних літальних апаратів та інших технологічних засобів. Вже зараз такі засоби дозволяють командирам контролювати ситуацію на полі бою в режимі реального часу, вдень і вночі, за будь-яких погодних умов.

Але не тільки.

Вони надають розвіддані в режимі реального часу, що дозволяє коригувати вогонь цілодобово, без пауз, що дає можливість наносити високоточні удари по ворожих цілях на передових позиціях і в глибині. Коротко кажучи, це означає ніщо інше, як повне переосмислення операцій на полі бою і відмову від застарілого, стереотипного мислення.

Валерій Залужний переконаний, що нові операції можуть включати створення цифрового поля, контроль радіоелектронної обстановки або комбіновану операцію з використанням ударних дронів і кібер-активів. Такі операції будуть координуватись і проводитись за єдиною концепцією і планом. Важливо, що метою не завжди буде виключно ведення бойових дій. Вони можуть бути спрямовані на зменшення економічних можливостей противника, його ізоляцію або виснаження.

За його словами, наступальні операції можуть мати і психологічні цілі. Втім, поки що пріоритетом залишається покращення ситуації на полі бою.

І тут технології мають безсумнівну перевагу над традиціями, – вважає Залужний. Дистанційне керування цими засобами означає меншу кількість солдатів, які перебувають під загрозою, а отже, зменшує рівень людських втрат. Це дає можливість зменшити (хоча, звісно, не усунути) залежність від важкої техніки при виконанні бойових завдань і в цілому при веденні бойових дій.

На думку Головнокомандувача ЗСУ, це відкриває можливість нанесення раптових масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури і вузлах зв'язку без розгортання дорогих ракет або пілотованих літаків.

Інші переваги, за його словами, стануть очевидними з часом, хоча, звичайно, противник весь час шукатиме способи захиститися від таких операцій і перехопити або повернути собі ініціативу. Отже, оборонні системи також потребують постійного вдосконалення, так само як і контрзаходи, спрямовані на використання ворогом нових технологій.

Валерій Залужний наголошує, що виклик, який стоїть перед нашими збройними силами, не можна недооцінювати. Цей виклик полягає у створенні абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння. З його слів, з огляду на те, що є на даний момент, створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців. І партнери України дотримуються такої ж думки.

Як зазначив Валерій Залужний, цей час піде на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, навчання та підтримку, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики, розробку доктринальних засад.

У 2024 році, – підкреслив Залужний, – Україна повинна зосередити основні зусилля на наступних трьох напрямках.

Створення системи забезпечення збройних сил високотехнологічними засобами.

Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.

І якнайшвидше опанувати нові бойові можливості.

За словами Головнокомандувача ЗСУ, Україна вже володіє можливостями для того, щоб знищити ворога і забезпечити існування державності. Нашою метою має бути використання моменту – максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять менше ресурсів спрямувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинити агресію та захистити Україну від неї в майбутньому.

Джерело: CNN