Наслідки ухвалених рішень у сфері мобілізації почали завдавати непомірної шкоди – Залужний

Наслідки ухвалених рішень у сфері мобілізації почали завдавати непомірної шкоди, вважає посол України в Великій Британії, колишній головнокомандувач Валерій Залужний.

Ексголовком вважає, що Україні для формування стратегії ведення війни бракувало політичної мети. Це, на його погляд, відобразилося на ставленні громадян до мобілізації. Саме громадяни, вважає він, є ключовими у класичній трійці, необхідної для війни (населення, збройні сили, державне управління).

"Без суспільної підтримки неможливо успішно вести війну. Тоді чи не основною формою такої суспільної підтримки є ставлення суспільства, перш за все, до мобілізації, яка стрімко почала давати збої", – сказав він.

Залужний вважає, що всі спроби військового командування сформувати військову стратегію не матимуть результату без політичної волі, яка формується через політичну мету. Він розповів, що під час перебування на посаді головнокомандувача дав команду підняти всі директивні документи, що надходили до Генштабу, аби з'ясувати, яка політична мета війни була визначена. Однак її в цих документах не було, тож він спробував сформулювати її і підготував статтю "Про політичну ціль війни для України в кінці 2023 року", що залишилась неопублікованою.

"Градус політичної напруги тоді так і не дозволив моїй совісті дати рух цій статті. Надто крихкою була внутрішньо-політична ситуація. Та окремі її положення все ж таки лягли в основу замислу наших дій на 2024 рік. Який, на жаль, так і залишився на папері", – сказав Залужний.

Посол додав, що при формуванні політичної мети війни важливо пам'ятати: війна не завжди завершується перемогою однієї сторони та поразкою іншої.

"Так було у Другій світовій, але це рідкісний виняток, бо так майже ніколи не бувало в людській історії. Переважна більшість воєн завершується або взаємною поразкою, або кожен впевнений, що переміг, або інші варіанти. Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога – це розпад російської імперії, а поразка – повна окупація України через її розпад. Все решта – просто продовження війни", – сказав він.

Враховуючи поточні умови на фронті і в дипломатії, Залужний вважає, що головною політичною метою для України зараз є позбавлення росії можливості здійснювати акти агресії проти України в осяжній перспективі.