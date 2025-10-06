Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Залужний: затримки в обміні космічною інформацією звузили ефективність HIMARS

06 жовтня 2025, 14:56
Залужний: затримки в обміні космічною інформацією звузили ефективність HIMARS
Валерій Залужний
Адже для ефективної роботи з таким озброєнням необхідний доступ до розвідінформації саме в режимі реального часу.

Ексголовнокомандувач ЗСУ та посол у Великій Британії Валерій Залужний відзначив, що через відсутність та затримку в обміні інформацією з космосу Україні не вдалося повністю використати можливості таких систем як HIMARS, про що той написав у статті для видання "Мілітарний".

Він наголошує, що досі проблемою, яка суттєво знижує ефективність управління військами, є відсутність органу управління розвідкою на стратегічному рівні та комплекту сил та засобів. 

А поява у ЗСУ новітнього озброєння стала критичним моментом у цій проблемі — факту його отримання виявилося замало. Адже ідея винайдення, дорозвідка і підготовка вихідних даних для ураження вимагали негайного прийняття рішення щодо організації обміну розвідувальною інформацією саме в режимі реального часу. У Сил оборони така інформація була відсутня, а якщо й була, то ці дані неможливо було використати через те, що "своєчасність не витримувала жодної логіки".

"Логічно, що саме через відсутність та затримку в обміні специфічною інформацією з космосу не вдалося використати повний потенціал таких систем як HIMARS, — додав він. — Згодом через реакцію росії їхнє стратегічне значення суттєво зменшилося". 

Космічні системи мають критичне значення для здійснення далекобійних ударів, додає він. А їхня відсутність зводить Україну у стан абсолютної залежності від можливості здійснення раптових і ефективних атак. 

