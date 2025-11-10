Залужний закликає не поспішати з "миром будь-якою ціною"

кремль застосовує тактику СРСР.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний у статті для The New York Post звинуватив Росію в перетворенні дипломатичних переговорів на «тактику виснаження», заявивши, що Москва використовує переговори не як інструмент діалогу, а як продовження воєнної агресії.

За словами дипломата, російські переговорники, подібно до її військового керівництва, прагнуть «виснажити і заплутати» опонентів. "Україна вже протягом 11 років бореться за виживання. Але навіть зараз дехто на Заході закликає нас до переговорів з людьми, які прийшли нас убити", — написав Залужний.

Він наголосив, що на Заході часто не враховують два ключові нюанси:

на кону нині стоїть не лише доля України, а й безпека всієї Європи;

будь-який мир із москвою, який винагороджує агресію, фактично стане запрошенням до нових війн.

Залужний попередив, що кремль погоджується на переговори переважно тоді, коли відчуває тиск, а "поспішні заклики до швидкої і всеосяжної мирної угоди є небезпечно передчасними". "Справжнього миру неможливо досягти, підписуючи документи, поки російські ракети вбивають мирних жителів", — підкреслив посол.

Дипломат також провів історичну паралель: він згадав колишнього міністра закордонних справ СРСР Андрія Громика і назвав його «архітектором» ідеї затягування часу та виснаження опонента. На думку Залужного, цю тактику продовжує нинішній міністр закордонних справ росії — своїми тривалими монологами й вибірковими цитатами він намагається відвернути увагу й уникнути відповідальності.

"Так звана "дипломатія росії" — це смертоносна зброя, успадкована від СРСР. Її розробили не для вирішення конфліктів, а для маніпулювання ними", — пише посол. Він описує типовий сценарій російських зустрічей: спочатку — потік неправдивої інформації та зайвих деталей, які змушують витрачати час на спростування; потім — звинувачення опонента у тих самих гріхах, які робить сама москва; далі — подання агресії як "реакції", а окупації — як "захисту". Мета такої тактики, за його словами, — паралізувати демократичні суспільства й посіяти розбрат серед союзників.

Відтак Залужний закликає Україну "передбачати російські маніпуляції і зберігати ініціативу за собою", готуючи переговорників «так само суворо, як і своїх солдатів». "Дипломатія успішна лише тоді, коли її підтримує сила", — наголосив посол.

Автор статті також нагадав, що два роки тому генерал Залужний у статті для The Economist висловив бачення ролі технологій і інновацій у майбутніх війнах — думку, яку частина суспільства тоді сприйняла як віддалену перспективу, але яка швидко втілилася в реальність. У завершальній частині допису дипломат ставить низку ключових питань до державного і військового керівництва: як скористатися новими можливостями, уникнути нових загроз, що потрібно зробити на державному рівні та що змінити всередині війська, аби завершити війну на максимально вигідних для України умовах.

Стаття посла у The New York Post підкреслює потребу в чіткій стратегії поєднання дипломатичного тиску з військовою та оборонною міццю, а також нагадує: мир, який винагороджує агресора, може стати лише затишшям перед новою загрозою.