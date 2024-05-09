росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер

Відомий історик та друг України Тімоті Снайдер у своєму блозі на CNN переконує західного читача у тому, що росія не тільки може програти цю війну, а повинна її програти заради світу і заради самих росіян. Адже це нормально для росії програвати війни, після цього в ній як правило відбуваються певні позитивні зміни. Він попереджає, що єдиний шанс росії виграти війну – це перешкодити Заходу допомогти Україні, переконавши його у своїй непереможності.

У четвер росія святкуватиме День Перемоги над нацистською Німеччиною у 1945 році. Усередині країни це ностальгія. У 1970-х роках радянський лідер Леонід Брежнєв створив культ перемоги. росія за путіна продовжила цю традицію.

Для закордону це залякування. Ми повинні думати, що росія не може програти.

І занадто багато з нас, під час російської агресії в Україні, повірили в це. У лютому 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення до свого сусіда, консенсус полягав у тому, що Україна впаде за лічені дні.

Навіть сьогодні, коли Україна тримається вже понад два роки, серед друзів росії в Конгресі та Сенаті переважає думка, що росія повинна врешті-решт перемогти. Успіх Москви не на полі бою, а в наших головах.

росія може програти. І вона повинна програти, заради світу і заради себе самої.

Уявлення про непереможну Червону армію – це пропаганда. Червона армія була грізною, але її також можна було перемогти. З трьох найбільш важливих зовнішніх війн Червона армія дві програла.

У 1920 році вона зазнала поразки від Польщі. Вона перемогла нацистську Німеччину в 1945 році, після майже повного розвалу в 1941 році. (У цьому випадку перемога була здобута в рамках великої коаліції і за вирішальної американської економічної допомоги). Радянські війська потрапили в біду в Афганістані одразу після вторгнення 1979 року і були змушені вивести свої війська десять років потому.

І сьогоднішня російська армія – це не Червона армія. росія – це не СРСР. Радянська Україна була джерелом ресурсів і солдатів для Червоної армії. У тій перемозі 1945 року українські солдати Червоної армії зазнали величезних втрат – більших, ніж американські, британські та французькі втрати разом узяті. Саме непропорційно велика частка українців пройшла свою війну до Берліна у формі Червоної Армії.

Сьогодні росія воює не разом з Україною, а проти України. Вона веде загарбницьку війну на території іншої держави. І їй бракує американської економічної підтримки – ленд-лізу, який був необхідний Червоній Армії для перемоги над нацистською Німеччиною. У цьому розкладі немає особливих підстав очікувати, що росія переможе. Натомість можна було б очікувати, що єдиний шанс росії полягає в тому, щоб перешкодити Заходу допомогти Україні – переконати нас у тому, що її перемога неминуча, щоб ми не застосовували свою вирішальну економічну силу.

Останні півроку це підтверджують: незначні перемоги росії на полі бою припали на той час, коли Сполучені Штати затримували допомогу Україні, а не надавали її.

Сьогоднішня росія – це нова держава. Вона існує з 1991 року. Як і Брежнєв до нього, російський президент путін керується ностальгією. Він посилається на радянське, а також російське імперське минуле. Але російська імперія також програвала війни. Вона програла Кримську війну 1856 року. Вона програла російсько-японську війну в 1905 році. Вона програла Першу світову війну в 1917 році. У жодному з цих трьох випадків росія не змогла утримати війська на полі бою довше, ніж три роки.

У Сполучених Штатах існує велика нервозність щодо поразки росії. Якщо щось здається неможливим, ми не можемо уявити, що може статися далі. І тому існує тенденція, навіть серед прихильників України, думати, що найкращим рішенням буде нічия.

Таке мислення є нереалістичним. І воно виявляє за нервами дивну американську пиху.

Ніхто не може керувати війною в такий спосіб. І ніщо в наших попередніх спробах вплинути на росію не вказує на те, що ми можемо здійснювати такий вплив. І росія, і Україна воюють, щоб перемогти. Питання в тому, хто переможе і з якими наслідками?

Якщо переможе росія, наслідки будуть жахливими: ризик більшої війни в Європі, більша ймовірність китайської авантюри в Тихому океані, послаблення міжнародного правопорядку в цілому, ймовірне поширення ядерної зброї, втрата віри в демократію.

Для росії нормально програвати війни. І, загалом, це спонукало росіян до роздумів і реформ. Поразка в Криму змусила самодержавство скасувати кріпосне право. Програш росії Японії призвів до експерименту з виборами. Поразка СРСР в Афганістані призвела до реформ Горбачова і, таким чином, до закінчення холодної війни.

За російськими особливостями історія пропонує більш загальний і все ще більш обнадійливий урок про імперії. Сьогодні росія веде імперську війну. Вона заперечує існування української держави і нації та чинить звірства, які нагадують найгірше з європейського імперського минулого.

Мирна Європа сьогодні складається з держав, які програли свої останні імперські війни, а потім обрали демократію. Програти свою останню імперську війну не тільки можливо: це також добре, не тільки для світу, але й для вас.

росія може програти цю війну, і повинна програти, заради самих росіян. Переможена росія – це не лише кінець безглуздим втратам молодих життів в Україні. Це також єдиний шанс росії стати постімперською країною, країною, де можливі реформи, де самі росіяни будуть захищені законом і матимуть право голосу.

Поразка в Україні – це історичний шанс для росії стати нормальною – так скажуть росіяни, які прагнуть демократії та верховенства права.

Як і Сполучені Штати та Європа, Україна святкує перемогу 1945 року 8 травня, а не 9 травня. Українці мають повне право пам'ятати та інтерпретувати цю перемогу: вони більше, ніж росіяни, постраждали від німецької окупації і загинули на полі бою у величезній кількості.

І українці мають право вважати, що росія сьогодні, як і нацистська Німеччина в 1945 році, є фашистським імперіалістичним режимом, який можна і потрібно перемогти. Минулого разу фашизм був переможений, тому що коаліція трималася міцно і застосувала свою переважаючу економічну міць. Те ж саме відбувається і зараз.

Джерело: CNN