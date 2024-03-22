Трамп і кривава бійня. Фашистська методичка кандидата від республіканців – Тімоті Снайдер

Тімоті Снайдер опублікував черговий допис, присвячений кандидатству Трампа на президентських виборах у США. У ньому історик акцентує на фашистських наративах у його виступах. Трамп закликає своїх виборців до кровопролиття й обіцяє їм прощення. І це все відбулося менше тижня тому на мітингу в штаті Огайо, який Тімоті Снайдер дуже яскраво описує.

На мітингу у Вандалії, штат Огайо, минулої суботи Трамп пообіцяв "криваву баню для країни", якщо його не оберуть президентом.

Потім послідував передбачуваний напад (само)обману, твердження про те, що кривава баня Трампа була вирвана з контексту. Що ж, все має контекст, зокрема й криваві бані. Тож давайте розглянемо криваву баню Трампа в цьому контексті.

Мітинг у Вандалії розпочався з нахабного вшанування засуджених злочинців, які брали участь у невдалій спробі державного перевороту Трампа. Присутнім було наказано "встати за заручників, з якими жахливо і несправедливо поводилися 6 січня". Йшлося про засуджених, які відбувають покарання за спробу скасувати результати останніх президентських виборів і тим самим повалити американську форму правління.

Фраза "жахливе і несправедливе поводження із заручниками 6 січня", що лунала з гучномовця, заміняла заклик встати під прапор або національний гімн. Люди, які намагалися повалити Конституцію, були згадані там, де зазвичай мала б бути присяга на вірність американським цінностям. Американців просили вшанувати насильство на службі повалення американської системи.

Цей Gesamtkunstwerk (слово, яким Ріхард Вагнер позначав ідеал: злиття, синтез усіх мистецтв – iPress) був покликаний привести людей до відчуття єдності з виконавцями злочинів 6 січня. Коли хор засуджених злочинців співав на відео, люди вставали, а потім приєднувалися до пісні. Вони поклали руку на серце. Разом із засудженими за переворот присутні на мітингу виконали перфоровану версію державного гімну. У такий спосіб вони приєдналися до віртуальної спільноти насильства.

Спів переплітався із записом Трампа, який виголошував клятву вірності, наче він був єдиним значним американцем. Не знімаючи бейсбольної кепки, експрезидент віддавав честь запису самого себе. Обидві ці деталі теж є знущанням над патріотичним виконанням. Трамп не має права віддавати честь у цей момент. Не знята кепка означає, що він, і тільки він, стоїть над усім цим – головний мученик, з яким "жахливо і несправедливо поводилися".

Після того, як блюзнірський мікс був завершений, Трамп почав свою вандальську промову такими словами:

"Що ж, велике вам спасибі, і ви відчуваєте дух заручників, а вони і є заручниками. З ними поводилися жахливо і дуже несправедливо, і ви це знаєте, і всі це знають, і ми будемо працювати над цим якнайшвидше. Першого ж дня, коли ми прийдемо до влади, ми врятуємо нашу країну, і працюватимемо з людьми над тим, як поводитися з цими неймовірними патріотами, а вони були неймовірними патріотами і залишаються ними. Ви бачите, як вони радіють? Вони радіють, коли роблять це, і вони робили це у в'язниці, і це ганьба, на мою думку".

Отже, на самому початку американцям на мітингу кажуть ідентифікувати себе з людьми, які намагалися силою повалити вибори, яких прославляють як "неймовірних патріотів". Це, мабуть, найбільш важливий елемент контексту для подальшого посилання Трампа на криваву бійню. У колективному виступі він уже дав зрозуміти, що насильницьке повстання є найкращою формою політики. Задовго до того, як Трамп насправді вжив це слово, він навчив свою аудиторію, що кривава баня – це правильна форма політики (це, до речі, контекст не виключно цього мітингу, а його мітингів загалом).

На самому початку своєї промови у Вандалії Трамп назвав засуджених "заручниками" і пообіцяв помилувати їх "у перший же день нашого вступу на посаду". Ця обіцянка помилування є другим важливим контекстом для подальшої згадки Трампа про криваву баню. Він каже, що на посаді президента матиме право захищати жорстоких злочинців, які допомогли йому прийти до влади. Ви можете безкарно влаштувати кровопролиття: саме це було сказано його аудиторії.

Уже в перших реченнях Трамп посилається на третій важливий контекст: його брехню про результати останніх президентських виборів, брехню, яка почалася в листопаді 2020 року і триває до сьогодні. Адже було видавання бажаного за дійсне, коли йшлося про Трампа і велику брехню: припускали, що він більше не залежить від неї. Будь-хто, хто стежить за його мітингами та висловлюваннями, знає, що це неправда. Вся справа "заручників" залежить від великої брехні, і в цьому сенсі велика брехня постійно згадувалася протягом усієї промови.

У Вандалії Трамп також сказав свою велику брехню щонайменше дев'ять разів:

"Якби голосування було справжнім..." "Які це були фальшиві вибори". "Тоді у нас було те, що називається сфальсифікованими виборами..." "Ти борешся з нечесними виборами, а тебе звинувачують". "...ми отримали мільйони й мільйони голосів у 2020 році, але ми не могли навіть говорити про це". "Він заперечував вибори, і це правильно, тому що вибори були нечесними". "У нас все було чудово. А потім у нас були погані вибори..." "І будь-хто, хто може сфальсифікувати вибори у такий спосіб, як вони, не є некомпетентним. Розумієте? Я думаю, вони ненавидять нашу країну". "Радикальні ліві демократи сфальсифікували президентські вибори 2020 року, і ми не дозволимо їм сфальсифікувати президентські вибори 2024-го. Не дозволимо цьому статися".

Велика брехня, ототожнення себе з її жорстокими слугами, обіцяне помилування – це три основні контексти, які Трамп змушує сприймати серйозно. Він закликає до повстання своєю альтернативною реальністю, обіцянкою безкарності та мартирологом.

Культ злочинців як мучеників також передбачає історичний контекст: фашистську політику насильства. Перед приходом Гітлера до влади Геббельс наполегливо працював над пошуком жорстокого нациста, якого можна було б зобразити як жертву ультралівих. Врешті-решт він знайшов сумнівного персонажа на ім'я Хорст Вессель, який став темою головної пісні нацистів. Трамп зробив моторошно схожий крок, перетворивши злочинців свого перевороту на оспівувачів мучеництва.

Культ мучеництва у фашистському стилі виправдовує насильство двома способами. Він робить героями злочинців, тим самим роблячи злочинність зразковою. І він встановлює попередню невинність: ми постраждали першими, і тому все, що робимо, щоб змусити страждати інших, завжди буде виправдано. Нацисти співали свою пісню Хорста Весселя, коли завойовували країни і вбивали мільйони.

Інакше кажучи, промова Трампа у Вандалії нагадувала фашистський історичний контекст. Для фашистів політичні опоненти є ворогами, тому що вони тварини або асоціюються з тваринами. Тема кордону в кампанії Трампа покликана пов'язати адміністрацію Байдена з жорстокими недолюдьми. У промові у Вандалії Трамп назвав мігрантів тваринами, зміями та монстрами. У цьому уривку він назвав їх нелюдями:

"Молоді люди, вони сидять у в'язниці роками, якщо ви називаєте їх людьми, я не знаю, чи можна їх називати людьми. У деяких випадках, на мою думку, вони не люди, але я не можу цього сказати, тому що радикальні ліві кажуть, що це жахливо. Вони стверджують, що ви повинні голосувати проти нього, тому що ви чули, що він говорив про людяність? Я бачив людяність, і ця людяність – це погано. Це тварини, і ми повинні це зупинити".

Наразі ми врахували деякі важливі контексти: те, як сам Трамп представив свою промову; політику і брехливість його спроби державного перевороту 2021 року; історію фашистського насильства загалом. Все це підтверджує, що коли Трамп погрожує кривавою банею, він має на увазі криваву баню.

Шматочок синтаксичного контексту, який мають на увазі захисники (і ті, хто видає бажане за дійсне), – це тема, про яку Трамп висловлювався безпосередньо перед тим, як заговорив про криваву бійню. Він пообіцяв ввести мита на автомобілі, вироблені китайськими компаніями. Ось слова Трампа в тому вигляді, в якому вони були сказані, включно з тим, що він сказав про автомобілі:

"Китай зараз будує в Мексиці кілька величезних заводів, де вони збираються виробляти автомобілі, і думають, вони думають, що продаватимуть ці автомобілі до Сполучених Штатів без податків на кордоні. Дозвольте мені сказати дещо Китаю, якщо ви слухаєте, президенте Сі, а ми з вами друзі, але він розуміє, як я веду справи, ці великі заводи-монстри з виробництва автомобілів, які ви зараз будуєте в Мексиці, і ви думаєте, що вам це вдасться, що ви не будете наймати американців і продаватимете машини нам. Ми накладемо 100% мито на кожну машину, яка перетне кордон, і ви не зможете продати їх, якщо мене оберуть. Якщо мене не оберуть, це буде кривава баня для всіх. Це буде щонайменше. Це буде кривава баня для країни. Це буде щонайменше".

Люди, які кажуть, що контекст автомобілів рятує Трампа, ігнорують значущі контексти: історію, Трампа, відкриття мітингу, те, що він сказав у промові загалом. Зосередження на автомобілях має ефект відкидання фашистської увертюри і решти промови, а також усіх інших контекстів. Ті, хто спекулятивно наполягає на тому, що Трамп мав на увазі автомобільну криваву баню, ніколи не згадують, що він щойно прославляв злочинців, повторював велику брехню, дегуманізував людей і слідував фашистським зразкам.

У цьому сенсі захисники Трампа є тими, хто вириває його висловлювання з контексту. І у своїх найбільш різких формах захист Трампа не є безневинним. Апологети припускають, що на Трампа нападають несправедливо і що він знову, як завжди, є справжньою жертвою. Такі твердження посилюють наратив мучеництва. Ті, хто це робить, приєднуються до духу мітингу.

Значущі контексти роблять заклик Трампа до насильства зрозумілішим і жахливішим. При цьому, навіть якби ми нічого не знали про історію політичного насильства, або про Трампа, або про решту його виступу у Вандалії, значення "кривавої бані для країни" все одно було б абсолютно зрозумілим для будь-кого, хто його слухав. Навіть якщо ми зіграємо в недобросовісну синтаксичну гру, в яку хочуть, щоб ми зіграли його захисники, насправді немає жодних сумнівів, що він говорив про криваву бійню, коли говорив про криваву баню.

Так, Трамп на мить заговорив про автомобілі. Казав, що ми повинні обрати його, щоб він міг ввести мита на китайські автомобілі. У цей момент він, імовірно, все ще працює за сценарієм. А потім починає говорити, що для автомобільної промисловості буде погано, якщо його не оберуть. Він так і не дійшов до цього, оскільки в середині речення у нього з'являється інша ідея.

Автомобільна промисловість, за його словами, є "найменшою з них". Якщо його не оберуть, "це буде кривава баня для всіх" і "це буде кривава баня для країни". Він повторює, що автомобільна промисловість – "найменше з цього". Так, так, слова про автомобілі є частиною контексту, в тому сенсі, що якщо ви звернете на них увагу, то зрозумієте, що він не має на увазі автомобільну криваву бійню.

Автомобільна промисловість – це "найменше з цього". Трамп обіцяє, як він каже, "криваву баню для країни".

Навіть у вузькому синтаксичному контексті, обраному його захисниками, зрозуміло, що Трамп сказав. А ще важливішим є фізичний контекст, контекст промови в цілому, історичний контекст.

Трамп закликає до кровопролиття людей, які стояли, щоб вшанувати кровопролиття. Люди, які щойно співали разом зі злочинцями державного перевороту. Люди, яким він неявно обіцяє, що помилує, якщо вони здійснять ще одне повстання. І він робить це у фашистському стилі, говорячи велику брехню про мученицьку смерть злочинців, котрі намагаються повалити демократію, що асоціюється у них з нелюдами.

Ми повинні бачити Трампа таким, яким він є: фашистом-початківцем, який любить, хоче і потребує насильства. Але ми не повинні боятися його або його планів. У Вандалії зібралося не так багато людей, і їхня реакція на риторику Трампа була приглушеною. Деякі пішли ще до того, як він закінчив. Хоча сам Трамп (абсурдно) уникнув покарання за спробу державного перевороту, пішаки останнього повстання перебувають у в'язниці. Насправді Трамп не зможе нікого помилувати цієї осені.

Готуючи своїх прихильників до повстання в листопаді 2024 року, Трамп каже їм (і нам), що насправді не планує виграти вибори. Як і у 2016 році, як і у 2020-му, він каже нам, що підрахунок голосів не вирішує для нього питання. Він хоче підібратися до нього досить близько, щоб зробити якусь гру. Але підрахунок голосів матиме значення для всіх нас. Якщо вибори не дадуть близького результату із суперником, це матиме значення навіть для його прихильників.

Робота, яку слід виконати, полягає в тому, щоб Трамп гарантовано не наблизився до перемоги. І частина цієї роботи полягає в тому, щоб пояснити виборцям, що говорить Трамп і хто такий Трамп. Він – кандидат кривавої бійні.

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