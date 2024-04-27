Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Оприлюднено деталі мирної угоди, яку Україна і росія могли підписати на початку війни – Die Welt

27 квітня 2024, 10:49
Оприлюднено деталі мирної угоди, яку Україна і росія могли підписати на початку війни – Die Welt
Фото: news.mail.ru
Німецька газета Die Welt оприлюднила інформацію про мирну угоду, яку Київ і москва могли підписати на початку повномасштабної війни.

Умови прописали в проєкті договору на 17 сторінках, пише видання Die Welt.

росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості збройних сил, зброї, техніки та авіації. 

Окуповані території, включно з Кримом, мали залишитися росії. 

Крім того, кремль хотів примусити Україну здатися шляхом переговорів.

Документ, який містить умови угоди, знаходиться у розпорядженні видання.

Були прописані і мови припинення війни в цьому проєкті, який сторони узгодили 15 квітня 2022 року.

Лише кілька пунктів залишилися неузгодженими, їх мали обговорити особисто російський диктатор Володимир путін і президент Володимир Зеленський на саміті, але цього так і не відбулося.

 
Мирна угодаРосіяУкраїнаDie Welt

Останні матеріали

Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Політика
Байдену потрібно змусити путіна нервувати. Він має всі повноваження і жодного виправдання – Марк Тот та Джонатан Світ
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 15:37
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Політика
Здавалося, що допомога Україні померла. Чому Джонсон все ж-таки виніс на голосування законопроєкт? – Washington Post
Переклад iPress – 26 квітня 2024, 11:27
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Політика
Ескалація, червоні лінії, ризики та російсько-українська війна. Частина 1 – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 16:07
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Політика
Не варто надто радіти запізнілій допомозі США. Вона призначена лише кільком підрозділам ЗСУ – Том Купер
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 15:29
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Політика
путін гудбай. Як роззброїти росію на газовому ринку – CEPA
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 12:35
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Політика
росія чинить культурний геноцид в Україні. Які справжні цілі кремля – Джейд МакГлинн
Переклад iPress – 25 квітня 2024, 00:14
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $1 млрд
24 квітня 2024, 20:09
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Політика
Роль російських аграрних олігархів у виробництві безпілотників. Розслідування ухилення від санкцій – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 24 квітня 2024, 16:46
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється