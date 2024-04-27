Оприлюднено деталі мирної угоди, яку Україна і росія могли підписати на початку війни – Die Welt
Умови прописали в проєкті договору на 17 сторінках, пише видання Die Welt.
росія вимагала від України нейтралітету, обмеження кількості збройних сил, зброї, техніки та авіації.
Окуповані території, включно з Кримом, мали залишитися росії.
Крім того, кремль хотів примусити Україну здатися шляхом переговорів.
Документ, який містить умови угоди, знаходиться у розпорядженні видання.
Були прописані і мови припинення війни в цьому проєкті, який сторони узгодили 15 квітня 2022 року.
Лише кілька пунктів залишилися неузгодженими, їх мали обговорити особисто російський диктатор Володимир путін і президент Володимир Зеленський на саміті, але цього так і не відбулося.