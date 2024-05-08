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Україна наздогнала росію за виробництвом дронів – гендиректор "Укроборонпрому"

08 травня 2024, 13:21
Україна наздогнала росію за виробництвом дронів – гендиректор
Фото: УНН
В цьому році Київ наздогнав москву за виробництвом дронів-камікадзе, аналогічним Shahed-131 і Shahed-136.

Про це розказав гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, повідомляє АрміяInform.

"Було підписано низку контрактів з приватними виробниками, переважно це стосується ліцензійного виробництва", - заявив він.

Мова йде про виробництво дронів, адже приватні підприємства не можуть забезпечити потрібну кількість, тому підписують ліцензійну угоду, і до виробництва залучаються підприємства "Укроборонпрому".

"І це вже дало свої результати. У 2024 році Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників", - сказав директор "Укроборонпрому".

Він підтвердив слова міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, який заявив, що те, що на росії вибухає, - то все наше.

"Для розробки нових видів озброєнь залучено дуже велику кількість приватних підприємств-розробників, науковців. Є розробки більш інноваційні, є такі, що відповідають завтрашньому дню", - додав Сметанін. 

Днями ми писали, що коаліція дронів вже зібрала майже €500 млн на безпілотники для України.

 

дронивійна в Україні

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