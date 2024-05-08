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Верховна Рада водинадцяте продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію

08 травня 2024, 13:33
Верховна Рада водинадцяте продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію
Фото: ВРУ
Парламент ухвалив закони про затвердження указів Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, до 11 серпня.

Про це народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк написав в Тelegram-каналі. 

"Законодавчий акт "Про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№11234) підтримали 339 депутатів, а "Про затвердження указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№ 11235) – 336", - йдеться в дописі. 

Депутат додав, що було вже одинадцяте голосування Ради за воєнний стан.

Далі документ має підписати президент України. 

Вдесяте в лютому Рада підтримала подовження дії воєнного стану в Україні.

 

Верховна Рада Українизаконвоєнний станмобілізація

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