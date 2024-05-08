Верховна Рада водинадцяте продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію

Парламент ухвалив закони про затвердження указів Президента щодо продовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів, до 11 серпня.

Про це народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк написав в Тelegram-каналі.

"Законодавчий акт "Про затвердження указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (№11234) підтримали 339 депутатів, а "Про затвердження указу Президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (№ 11235) – 336", - йдеться в дописі.

Депутат додав, що було вже одинадцяте голосування Ради за воєнний стан.

Далі документ має підписати президент України.

Вдесяте в лютому Рада підтримала подовження дії воєнного стану в Україні.