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росія підвищила летальність своєї головної крилатої ракети X-101, оснастивши її другою боєголовкою – Міноборони Британії

08 травня 2024, 15:07
росія підвищила летальність своєї головної крилатої ракети X-101, оснастивши її другою боєголовкою – Міноборони Британії
Фото: nechtoportal.ru
Друга бойова частина призначена для підвищення осколкової дії на ціль.

Командування дальньої авіації Повітряно-космічних сил росії підвищило летальність своєї головної крилатої ракети повітряного базування X-101, оснастивши її другою боєголовкою.

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії із посиланням на дані своєї розвідки. 

Зазначається, що ця остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії ракети вдвічі. Однак його буде достатньо для ударів по всій Україні. 

Друга бойова частина призначена для підвищення осколкової дії на ціль. 

війна в Україніросія окупантивинищувачіРозвідка Британії

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