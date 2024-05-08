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В Німеччині на два дні заборонили російські прапори і георгіївські стрічки

08 травня 2024, 14:56
В Німеччині на два дні заборонили російські прапори і георгіївські стрічки
Фото: з вільних джерел
Крім того 8 і 9 травня заборонено співати російські пісні біля радянських пам'яток.

Про таке розпорядження поліції пише німецька щотижнева газета Zeit

Рішення не стосується ветеранів Другої світової війни, дипломатів та інших представників іноземних держав. 

Посольство рф в Берліні рішення розкритикувало, хоча ще минулого року в столиці Німеччини діяла аналогічна заборона. 

8 і 9 травня у Німеччині пройдуть численні демонстрації та пам'ятні заходи. 

Крім цього, в країні відбудуться мирні протести проти нинішньої російської агресії проти України - це будуть проросійськ та антиросійські акції. 

На мітингах заборонять використовувати російські прапори, символи російської агресії проти України Z i V, а також російські військові пісні. 

Також в четвер до Берліна приїде російський рок-гурт "Нічні вовки", який підтримує війну росії проти України та політику глави рф володимира путіна.

 

9 травняНімеччинаБерлін

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