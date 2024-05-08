В Німеччині на два дні заборонили російські прапори і георгіївські стрічки
Про таке розпорядження поліції пише німецька щотижнева газета Zeit.
Рішення не стосується ветеранів Другої світової війни, дипломатів та інших представників іноземних держав.
Посольство рф в Берліні рішення розкритикувало, хоча ще минулого року в столиці Німеччини діяла аналогічна заборона.
8 і 9 травня у Німеччині пройдуть численні демонстрації та пам'ятні заходи.
Крім цього, в країні відбудуться мирні протести проти нинішньої російської агресії проти України - це будуть проросійськ та антиросійські акції.
На мітингах заборонять використовувати російські прапори, символи російської агресії проти України Z i V, а також російські військові пісні.
Також в четвер до Берліна приїде російський рок-гурт "Нічні вовки", який підтримує війну росії проти України та політику глави рф володимира путіна.