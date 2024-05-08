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Коломойському оголосили підозру у замовному вбивстві

08 травня 2024, 13:26
Коломойському оголосили підозру у замовному вбивстві
Фото:epravda.com.ua
Сьогодні олігарху Ігорю Коломойському, який перебуває у СІЗО, повідомлено про ще одну підозру.

Мова йде про організацію замовного вбивства, повідомили в Офісі генпрокурора України

"Для реалізації злочинних намірів підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами. Вони здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас цей злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від волі членів банди", - йдеться в дописі.

За даними слідства, Коломойський, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства. 

Правоохоронці здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх фігурантів, причетних до скоєння злочину.

В серпні 2003 року в Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили і поранили ножем адвоката.

"Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника", - заявили в поліції. 

Там додали, що мотивом для замовлення вбивства могла стати помста юристові за відмову співпрацювати в незаконній оборудці.

Нагадаємо,що на початку вересня Коломойський отримав підозру у шахрайстві

А вже за 20 днів суд залишив Коломойського під вартою.

 

вбивствосудІгорю Коломойський

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