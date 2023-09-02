Коломойський отримав підозру у шахрайстві

СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Про це СБУ і Офіс Генпрокурора написали Telegram-каналі.

"За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський", - йдеться в дописі.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 шахрайство і ст. 209 відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом і всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.