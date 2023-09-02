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Коломойський отримав підозру у шахрайстві

02 вересня 2023, 10:11
Коломойський отримав підозру у шахрайстві
ТГ СБУ
СБУ, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили олігарху Ігорю Коломойському підозру за кількома статтями Кримінального кодексу.

Про це СБУ і Офіс Генпрокурора написали Telegram-каналі.

"За матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський", - йдеться в дописі.

Підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 190 шахрайство і ст. 209 відмивання майна, одержаного злочинним шляхом.

Протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад півмільярда гривень шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Було створено кредитні зобовʼязання товариства вже безпосередньо перед олігархом і всі подальші перерахування заборгованості цього товариства надходили на особистий рахунок Коломойського.

Нагадаємо, що на початку березня Коломойський потрапив під санкції США "через причетність до значної корупції". 

 

шахрайствоКоломойськийСБУ БЕБ

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