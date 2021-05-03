Це рішення підтверджує прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного та судового секторів, які є ключовими для євроатлантичного шляху України

Український олігарх та колишній голова Дніпропетровської облдержадміністрації Ігор Коломойський потрапив під санкції США "через причетність до значної корупції".

Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє "Громадське".

У заяві зазначається, що Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2014 по 2015 рік, брав участь у корупційних діяннях. Блінкен каже, що вони підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування. Зокрема йдеться про використання Коломойським свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди.

"Хоча нинішнє визначення базується на діях у час його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння поточними безнастанними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього", - наголошує держсекретар.

Окрім самого Коломойського, під санкції потрапили найближчі члени його родини: дружина Ірина, донька Анжеліка та син Ізраїль Цві Коломойський.

У Держдепі наголошують, що такий крок робить Ігоря Коломойського та його сім’ю "неприйнятними для в'їзду до США".

"Це рішення підтверджує прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного та судового секторів, які є ключовими для євроатлантичного шляху України. США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед", - йдеться в заяві.

Блінкен додав, що його відомство і надалі використовуватиме подібні повноваження й інструменти, щоб "сприяти відповідальності корумпованих суб'єктів у цьому регіоні та в усьому світі".

Читайте також: НБУ відсудив у компанії Коломойського нерухомість на понад 100 мільйонів