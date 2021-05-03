Коломойський потрапив під санкції США "через причетність до значної корупції"
Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, повідомляє "Громадське".
У заяві зазначається, що Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації з 2014 по 2015 рік, брав участь у корупційних діяннях. Блінкен каже, що вони підривали верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування. Зокрема йдеться про використання Коломойським свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди.
"Хоча нинішнє визначення базується на діях у час його перебування на посаді, я також хочу висловити занепокоєння поточними безнастанними спробами Коломойського підірвати демократичні процеси й інституції в Україні, що становить серйозну загрозу для її майбутнього", - наголошує держсекретар.
Окрім самого Коломойського, під санкції потрапили найближчі члени його родини: дружина Ірина, донька Анжеліка та син Ізраїль Цві Коломойський.
У Держдепі наголошують, що такий крок робить Ігоря Коломойського та його сім’ю "неприйнятними для в'їзду до США".
"Це рішення підтверджує прагнення США підтримувати реформи політичного, економічного та судового секторів, які є ключовими для євроатлантичного шляху України. США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед", - йдеться в заяві.
Блінкен додав, що його відомство і надалі використовуватиме подібні повноваження й інструменти, щоб "сприяти відповідальності корумпованих суб'єктів у цьому регіоні та в усьому світі".
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