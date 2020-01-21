НБУ відсудив у компанії Коломойського нерухомість на понад 100 мільйонів

16 січня 2020 року позовна заява Нацбанку була задоволена в повному обсязі

Суд ухвалив рішення стягнути на користь Національного банку нерухоме майно ПАТ "Дніпрометалсервіс" - майнового поручителя за кредитом ПриватБанку до його націоналізації. Вартість заставного майна перевищує 100 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку, передає УКРІНФОРМ.

"Господарський суд Львівської області 16 січня 2020 року у повному обсязі задовольнив позов Національного банку про звернення стягнення на предмет іпотеки пов’язаного з ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським ПАТ "Дніпрометалсервіс", - йдеться у повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що ця компанія у вересні 2014 року надала Національному банку в заставу нежитлове приміщення площею майже 20 тис. кв.м і вартістю понад 100 млн грн як забезпечення кредиту рефінансування, що надавався ПриватБанку до націоналізації.

Оскільки ПАТ "Дніпрометалсервіс" не виконало взятих на себе зобов’язань майнового поручителя ПриватБанку, Національний банк у травні 2018 року подав до суду з метою стягнення заставного майна.

У регуляторі зазначають, що суди вже ухвалили 24 рішення на користь Національного банку про звернення стягнення на предмети іпотеки за зобов’язаннями ПриватБанку на загальну суму 1,36 млрд грн. 18 рішень набули законної сили; за ними виконавчі документи були надіслані до органів Державної виконавчої служби для примусового виконання.

За даними НБУ, нині на різних стадіях судового процесу перебувають іще понад 200 аналогічних справ не лише щодо ПриватБанку, а й банків, які свого часу були визнані неплатоспроможними та досі не виконали власних зобов’язань за кредитами рефінансування.

Нагадаємо, що у перші 2 робочі дні 2020 року Національний банк України викупив на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів.