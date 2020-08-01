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Нацбанк почав 2020 рік, викупивши $50 млн для поповнення резервів

Викуплені долари з ринку спрямовують до міжнародних золотовалютних резервів України. Крім цього, купуючи валюту на ринку Нацбанк виводить в обіг нові гривні (іншими словами, друкує гроші)
У перші 2 робочі дні 2020 року Національний банк України викупив на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів.
Нацбанк почав 2020 рік, викупивши $50 млн для поповнення резервів Фото : Delo.ua

Такі дані наводяться в офіційній статистиці НБУ, передає "Громадське".

Викупом валюти НБУ продовжив серію операцій, яка тривала наприкінці 2019 року, коли центральний банк викуповував валюту у рекордних обсягах.

Продажу валюти на ринок на початку 2020 року не відбувалося.

Нагадаємо, що Національний банк України в 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 млрд доларів і продав 0,53 млрд доларів, таким чином поповнивши валютні резерви за рахунок цього джерела на 7,93 млрд доларів.

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08 01 2020 14:00
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