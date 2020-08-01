БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ перші 2 робочі дні 2020 року Національний банк України викупив на міжбанківському валютному ринку 50 мільйонів доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк почав 2020 рік, викупивши $50 млн для поповнення резервів
Викуплені долари з ринку спрямовують до міжнародних золотовалютних резервів України. Крім цього, купуючи валюту на ринку Нацбанк виводить в обіг нові гривні (іншими словами, друкує гроші)
Фото : Delo.ua
Такі дані наводяться в офіційній статистиці НБУ, передає "Громадське".
Викупом валюти НБУ продовжив серію операцій, яка тривала наприкінці 2019 року, коли центральний банк викуповував валюту у рекордних обсягах.
Продажу валюти на ринок на початку 2020 року не відбувалося.
Нагадаємо, що Національний банк України в 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 млрд доларів і продав 0,53 млрд доларів, таким чином поповнивши валютні резерви за рахунок цього джерела на 7,93 млрд доларів.
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