Нацбанк в 2019 році викупив у резерви 7,9 мільярда доларів

Як повідомлялося, офіційний курс гривні в 2019 році зміцнився на 14,5% до долара (до 23,6862 грн/$1) і на 16,7% до євро (до 26,422 грн/EUR1)

Національний банк України в 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 млрд доларів і продав 0,53 млрд доларів, таким чином поповнивши валютні резерви за рахунок цього джерела на 7,93 млрд доларів.

Згідно з даними, рекордний обсяг валюти було придбано в останній тиждень року – 1,56 млрд доларів, зокрема 730 млн доларів – на першому з листопада минулого року валютному аукціоні, передає "Економічна правда".

Водночас центробанк зазначив, що цього тижня він також провів і перші з середини жовтня цього року інтервенції на підтримку гривні, продавши 50 млн доларів.

Як повідомлялося, офіційний курс гривні в 2019 році зміцнився на 14,5% до долара (до 23,6862 грн/$1) і на 16,7% до євро (до 26,422 грн/EUR1).

Нагадаємо, що за даними Національного банку України за підсумками листопада 2019 року українські банки отримали 7 мільярдів гривень прибутку.