БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНаціональний банк України в 2019 році придбав на міжбанківському валютному ринку 8,46 млрд доларів і продав 0,53 млрд доларів, таким чином поповнивши валютні резерви за рахунок цього джерела на 7,93 млрд доларів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Нацбанк в 2019 році викупив у резерви 7,9 мільярда доларів
Як повідомлялося, офіційний курс гривні в 2019 році зміцнився на 14,5% до долара (до 23,6862 грн/$1) і на 16,7% до євро (до 26,422 грн/EUR1)
Фото : Delo.ua
Згідно з даними, рекордний обсяг валюти було придбано в останній тиждень року – 1,56 млрд доларів, зокрема 730 млн доларів – на першому з листопада минулого року валютному аукціоні, передає "Економічна правда".
Водночас центробанк зазначив, що цього тижня він також провів і перші з середини жовтня цього року інтервенції на підтримку гривні, продавши 50 млн доларів.
Як повідомлялося, офіційний курс гривні в 2019 році зміцнився на 14,5% до долара (до 23,6862 грн/$1) і на 16,7% до євро (до 26,422 грн/EUR1).
Нагадаємо, що за даними Національного банку України за підсумками листопада 2019 року українські банки отримали 7 мільярдів гривень прибутку.
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