Банки отримали 7 млрд грн прибутку за 1 місяць — Нацбанк
Про це йдеться у статистиці, опублікованій Нацбанком, передає "Громадське".
Загалом за 11 місяців 2019 року прибуток банківської системи України сягнув 59 мільярдів гривень.
«Так, у січні-листопаді 2019 року платоспроможні банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 19,9 млрд грн», — повідомили у Нацбанку.
Загальний розмір доходів банків склав 222,1 мільярда гривень, а витрати — 163,1 мільярда гривень.
Водночас раніше у Нацбанку повідомили, що банки повинні зменшувати свої прибутки, зменшуючи маржу між відсотковими ставками за кредитами та депозитами. Також у Нацбанку розкритикували державні банки за те, що вони надто повільно знижують відсоткові ставки.
Нагадаємо, що Національний банк ухвалив постанову, якою ввів новий підхід до оцінки кредитного ризику фізичних осіб-підприємців під час ухвалення рішень про видачу їм кредитів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?