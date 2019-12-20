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Банки отримали 7 млрд грн прибутку за 1 місяць — Нацбанк

«Так, у січні-листопаді 2019 року платоспроможні банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 19,9 млрд грн»
За даними Національного банку України за підсумками листопада 2019 року українські банки отримали 7 мільярдів гривень прибутку.
Банки отримали 7 млрд грн прибутку за 1 місяць — Нацбанк Фото: auditagency.com.ua

Про це йдеться у статистиці, опублікованій Нацбанком, передає "Громадське".

Загалом за 11 місяців 2019 року прибуток банківської системи України сягнув 59 мільярдів гривень.

«Так, у січні-листопаді 2019 року платоспроможні банки отримали 59 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 19,9 млрд грн», — повідомили у Нацбанку.

Загальний розмір доходів банків склав 222,1 мільярда гривень, а витрати — 163,1 мільярда гривень.

Водночас раніше у Нацбанку повідомили, що банки повинні зменшувати свої прибутки, зменшуючи маржу між відсотковими ставками за кредитами та депозитами. Також у Нацбанку розкритикували державні банки за те, що вони надто повільно знижують відсоткові ставки.

Нагадаємо, що Національний банк ухвалив постанову, якою ввів новий підхід до оцінки кредитного ризику фізичних осіб-підприємців під час ухвалення рішень про видачу їм кредитів.

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20 12 2019 15:40
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