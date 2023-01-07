У грудні міжнародні резерви України зросли на 1,9% і станом на 1 січня становили 28,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку України.

"Міжнародні резерви України станом на 1 січня 2023 року, за попередніми даними, склали 28,5 млрд дол. США (28 491,0 млн дол. США). У грудні вони збільшилися на 1,9% завдяки стійким надходженням від міжнародних партнерів та зменшення чистого продажу валюти Національним банком", - сказано у повідомленні.

Зокрема, протягом місяця Україна отримала 4,5 млрд дол. США (в еквіваленті). З них близько 2 млрд дол. – від США, 598,7 млн дол. – від Європейського Союзу; 540,7 млн дол. – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), 402 млн дол. – від Світового банку, 367,8 млн дол. – від уряду Канади, 528,9 млн дол. – від інших міжнародних кредиторів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 3,6 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов'язань України та поточних операцій уряду та Національного банку", - заявили у НБУ.

Раніше повідомлялось, що з початку війни міжнародна допомога Україні перевищила 1 трильйон гривень.