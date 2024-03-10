росія розконсервувала 40% танкових резервів – ISW

З відкритих джерел експерти проаналізували супутникові знімки і прийшли до висновку, що росія вивезла від 25 до 40 % танкових стратегічних резервів зі сховищ під відкритим небом.

Про це йдеться в звіті Інституту вивчення війни.

Старший науковий співробітник програми "росія і Євразія" Фонду Карнегі за міжнародний мир Дара Массікот вважає, що рф, швидше всього, вивезла зі стратегічного резерву найкращу техніку, а на складах все ще зберігається "гірша" і "непридатна до експлуатації".

"Залишки російських запасів скоротяться протягом наступних кількох років, якщо росія збереже нинішній темп операцій", - додала Массікот.

В інституті додади, що не може самостійно перевірити цей звіт.

Водночас, військові аналітики зауважили, що звіти про "виробництво" російських танків за останні роки здебільшого відображають відновлені і модернізовані танки, взяті зі сховищ, а не нове виробництво.

Такі оцінки свідчать про те, що російські військові використовують техніку зі сховищ для підтримання бойових дій, а не для компенсації втрат на полі бою за допомогою нового виробництва. кремль може зіткнутися з нестачею техніки в найближчі кілька років, якщо нинішні темпи втрат залишаться такими ж або прискоряться, а теперішній рівень виробництва нових машин залишиться незмінним.