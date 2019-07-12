Нацбанк спростив кредитування ФОПів у банках
Національний банк ухвалив постанову, якою ввів новий підхід до оцінки кредитного ризику фізичних осіб-підприємців під час ухвалення рішень про видачу їм кредитів, повідомляє "Економічна правда".
Змінами, зокрема, передбачається, що для оцінки ФОПів банки зможуть використовувати портфельний підхід - правило поширюватиметься на усі кредити ФОПам до 5 млн грн.
"На практиці це означатиме, що ключовим фактором оцінки ризиків позичальників буде своєчасність погашення боргу. Так, допоки позичальники не допускатимуть прострочок за своїми зобов’язаннями, надані їм кредити вважатимуться високоякісними", - пояснили в НБУ.
У Нацбанку заявили, що нова постанова спростить банкам процес видачі кредитів ФОПам та має сприяти розширенню кредитування малого та середнього бізнесу.
"Це один з кроків у потрібному напрямі та логічне продовження роботи з активізації кредитування, яке забезпечить стійке економічне зростання", - заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.
Нагадаємо, що Гончарук анонсував старт програми кредитування малого бізнесу під 5-9%
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Чи загрожує Україні енергетична криза?Ціни на електричну енергію для непобутових споживачів із запровадженням нової моделі ринку вже протягом найближчого місяця зростуть на 5-6%. Це підтверджує і офіційна заява Міністра енергетики та вугільної промисловості, який апелює до того, що в Україні тариф як для населення, так і для промисловості у 2-2,7 рази нижчий, ніж в сусідніх Білорусії та РФ
- Гривна все сильнее. Хорошо это или плохо и как теперь с этим жить?