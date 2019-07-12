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Нацбанк спростив кредитування ФОПів у банках

"Це один з кроків у потрібному напрямі та логічне продовження роботи з активізації кредитування, яке забезпечить стійке економічне зростання"
Змінами, зокрема, передбачається, що для оцінки ФОПів банки зможуть використовувати портфельний підхід - правило поширюватиметься на усі кредити ФОПам до 5 млн грн.
Нацбанк спростив кредитування ФОПів у банках Фото: Сегодня

Національний банк ухвалив постанову, якою ввів новий підхід до оцінки кредитного ризику фізичних осіб-підприємців під час ухвалення рішень про видачу їм кредитів, повідомляє "Економічна правда".

Змінами, зокрема, передбачається, що для оцінки ФОПів банки зможуть використовувати портфельний підхід - правило поширюватиметься на усі кредити ФОПам до 5 млн грн.

"На практиці це означатиме, що ключовим фактором оцінки ризиків позичальників буде своєчасність погашення боргу. Так, допоки позичальники не допускатимуть прострочок за своїми зобов’язаннями, надані їм кредити вважатимуться високоякісними", - пояснили в НБУ.

У Нацбанку заявили, що нова постанова спростить банкам процес видачі кредитів ФОПам та має сприяти розширенню кредитування малого та середнього бізнесу.

"Це один з кроків у потрібному напрямі та логічне продовження роботи з активізації кредитування, яке забезпечить стійке економічне зростання", - заявила заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Нагадаємо, що Гончарук анонсував старт програми кредитування малого бізнесу під 5-9%

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07 12 2019 14:50
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