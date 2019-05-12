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Гончарук анонсував старт програми кредитування малого бізнесу під 5-9%

Програма запрацює з 1 лютого 2020 року
Програма підтримки малого і середнього бізнесу, що передбачає доступне кредитування під 5-9% річних, запрацює з 1 лютого 2020 року.
Гончарук анонсував старт програми кредитування малого бізнесу під 5-9% Фото: з вільних джерел

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає LB.ua.

"З ініціативи президента України Володимира Зеленського уряд готує до старту потужний інструмент - програму з підтримки малого і середнього підприємництва. Вона запрацює з 1 лютого 2020 року. Її суть дуже проста - стимулювати появу нових підприємців і заохотити повертатися наших працівників додому і відкривати бізнес тут. Перший етап - доступне кредитування", - написав Гончарук на своїй сторінці в фейсбуці.

За його словами, передбачається видача кредитів в розмірі до 1,5 млн грн терміном на 5 років: під 5% річних, якщо передбачається виручка до 25 млн грн і створюються мінімум два робочих місця; під 7% річних для бізнесу з виручкою до 25 млн грн, який не створює нових робочих місць, але за кожного нового працівника ставка буде знижена на 0,5%, і під 9% річних для бізнесу з виручкою до 50 млн грн.

Сам учасник повинен інвестувати 20% власних коштів від усіх витрат.

"Для участі знадобиться бізнес-план, позитивна фінансово-кредитна репутація та платіжна дисципліна. Стартапи зможуть брати участь тільки з початку своєї діяльності, а діючий бізнес - тільки той, що працює мінімум 12 місяців", - додав прем'єр.

Глава уряду зазначив, що кредити можна брати в будь-якій сфері діяльності, згадавши енергетику, освіту, охорону здоров'я, транспорт, виробництво, спорт, розваги та будь-які інші послуги, підкресливши, що "кожен українець має право на підтримку від держави".

Нагадаємо, що Кабінет Міністрів України в середу, 4 грудня, збереться на засідання.

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05 12 2019 17:00
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