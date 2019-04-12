ПОЛІТИКА НОВИНИКабінет Міністрів України в середу, 4 грудня, збереться на засідання. Його початок заплановано на 10 ранку.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кабмін сьогодні проведе засідання
О 14:00 за його результатами проведуть брифінг
Фото: з вільних джерел
Воно пройде в закритому для ЗМІ режимі, головувати на ньому буде прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає LB.ua.
На 14:00 за результатами засідання міністрів заплановано брифінг.
Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.
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04 12 2019 11:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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