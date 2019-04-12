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Кабмін сьогодні проведе засідання

О 14:00 за його результатами проведуть брифінг
Кабінет Міністрів України в середу, 4 грудня, збереться на засідання. Його початок заплановано на 10 ранку.
Кабмін сьогодні проведе засідання Фото: з вільних джерел

Воно пройде в закритому для ЗМІ режимі, головувати на ньому буде прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає LB.ua.

На 14:00 за результатами засідання міністрів заплановано брифінг.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу.

 

 

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04 12 2019 11:30
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