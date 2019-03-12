Зеленський анонсував 5% кредити для бізнесу

Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу

"Під час своєї інавгурації я казав, що у всьому світі 65 мільйонів українців і ми дуже хочемо щоб ви повернулися додому".

Президент Володимир Зеленський анонсував державну програму "Повертайся та залишайся" яка має на меті повернути українців з-за кордону, перший етап: можливість отримати доступні кредити на власну справу, повідомляє "Економічна правда".

"Під час своєї інавгурації я казав, що у всьому світі 65 мільйонів українців і ми дуже хочемо щоб ви повернулися додому.

Ми також хочемо, щоб ті хто опустив руки і планує поїхати з України - залишились. Тому ми запускаємо нову державну програму "Повертайся та залишайся", - заявив президент.

Зеленський розповів, що перший етап програми це доступні кредити для власної справи на суму в 1,5 мільйона гривень на 5 років з наступними умовами:

5% для нового та діючого бізнесу, який створить мінімум 2 нові робочі місця

7% для бізнесу з виручкою до 25 млн гривень, який не створить нові робочі місця. За кожного найнятого працівника ставка буде знижуватися на 0,5 %

9% для вже працюючого бізнесу, який має виручку 25-50 млн грн.

Деталі програми Зеленський обіцяв розповісти згодом.

Нагадаємо, що Зеленський назвав умови проведення виборів на Донбасі