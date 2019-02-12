Зеленський назвав умови проведення виборів на Донбасі

Він додав, що Україна безперечно прагне вирішення цих трьох головних питань. "Але ми подивимося, чи дійсно цього хоче Росія", - сказав він

Зеленський категорично відкинув можливість військового шляху повернення контролю над Донбасом у випадку провалу мирних переговорів.

Президент Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можуть відбутися лише за умови виведення всіх незаконних збройних формувань, та назвав три головні теми, про які планує говорити на "нормандській зустрічі" в Парижі, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, є три пункти, виконання яких покаже, чи справді усі сторони прагнуть закінчити війну.

"Перше - це обмін полоненими, з передбачуваними термінами. Я впевнений, що Франція і Німеччина підтримують це, і поки я не бачу, чому Росія може бути проти. Але є дуже делікатні питання. Наприклад, бойовики на Донбасі підтверджують список ув'язнених, але у нас є дані про дуже відмінну кількість (полонених)", - сказав Зеленський.

"Друга історія, яка є дуже складною, це перемир'я. На всіх зустрічах в Мінську, з усіма домовленостями і поясненнями вона серед перших, найважливіших моментів. Але навіть якщо обстріли порідшали і кількість жертв стала значно меншою, це не припинилося", - додав він.

"І третій момент, перш ніж приступити до виборів, - це повне виведення всіх незаконних військових формувань – байдуже, якого роду, в якій формі та з якою зброєю", - зазначив глава держави.

Він додав, що Україна безперечно прагне вирішення цих трьох головних питань. "Але ми подивимося, чи дійсно цього хоче Росія", - сказав він.

Зеленський наголосив, що без виведення сил бойовиків Україна не погодиться на вибори.

"Вибори відбуваються за українським законодавством. І український закон виключає присутність бойовиків. Всі українські партії повинні мати доступ (до участі у виборах), спостерігачі, журналісти, ОБСЄ, Центральна виборча комісія. Якщо там будуть збройні угруповання, жодна партія туди не поїде".

Зеленський зазначив, що не погоджується з пунктом Мінських угод, за яким "спочатку - вибори, а потім - контроль над кордоном". "На жаль, тут у нас є суперечності. І, звісно, це потрібно вирішити", - сказав він.

Зеленський категорично відкинув можливість військового шляху повернення контролю над Донбасом у випадку провалу мирних переговорів.

"У будь-якому випадку я не почну війну на Донбасі. Однак я знаю, що є багато гарячих голів, особливо серед тих, хто зараз виходить на вулиці, кажучи: давайте відвоюймо Донбас назад! Але якою ціною? Я вважаю, що цими людьми керують попередні правителі. І, чесно кажучи, мене це дивує. Та й не тільки мене – запитайте про це закордонних політиків", - сказав Володимир Зеленський.

Зустріч у нормандському форматі за участі глав України, Росії, Франції і Німеччини відбудеться 9 грудня в Парижі.