Парламент звільнив Гончарука з посади Прем’єра

Напередодні Гончарук подав до Ради свою заяву про відставку

Верховна Рада України звільнила Олексія Гончарука з посади Прем’єр-міністра.

Відповідний проєкт постанови підтримали 353 депутати на позачерговому засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Напередодні Гончарук подав до Ради свою заяву про відставку.

На місце Гончарука планується призначити чинного віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад та територій Дениса Шмигаля.

Гончарук був обраний Прем'єр-міністром 29 серпня 2019 року. До цього він очолював аналітичну організацію "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

Верховна Рада 4 жовтня 2019 року затвердила Програму діяльності уряду, запропоновану Гончаруком. Згідно із законом про Кабмін, після затвердження програми діяльності парламент 12 місяців не може розглядати питання про відповідальність уряду і звільнити його. Звільнення можливе лише у разі, якщо Прем'єр-міністр сам напише заяву про звільнення.

Нагадаємо, що рахунки за теплопостачання у лютому може бути знижено до 40%