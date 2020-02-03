Рахунки за теплопостачання у лютому може бути знижено до 40% - Гончарук

Можливість зниження вартості послуг теплокомуненерго прем'єр пояснив тим, що ціна на газ у лютому була значно нижчою, ніж у попередні місяці

"У лютому українці заплатять, можливо, рекордно низькі суми за тепло не тільки за цю зиму, а й за декілька останніх років. Окремі споживачі можуть отримати платіжки іноді нижче до 40%, ніж за відповідний період минулої зими", - сказав він.

Підприємства теплокомуненерго при розрахунках вартості теплопостачання в лютому отримають можливість знизити платіжки для населення до 40%, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на прес-брифінгу в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"У лютому українці заплатять, можливо, рекордно низькі суми за тепло не тільки за цю зиму, а й за декілька останніх років. Окремі споживачі можуть отримати платіжки іноді нижче до 40%, ніж за відповідний період минулої зими", - сказав він.

Як зазначив Гончарук, це результат спільної роботи команди президента країни, парламенту й уряду.

Можливість зниження вартості послуг теплокомуненерго прем'єр пояснив тим, що ціна на газ у лютому була значно нижчою, ніж у попередні місяці. У вартості комунальних послуг вона становитиме менше ніж 4 тис. грн/1 тис. куб. м.

"У лютому газ був значно дешевший. Ринок був таким сприятливим, тому очікується, що ціна газу в вартості комунальних послуг буде меншою, ніж 4 тис. грн", - сказав прем'єр.

При цьому він повідомив, що опалювальний сезон 2019/2020 Україна пройшла успішно, зокрема і через теплу погоду.

"Незважаючи на те, що були побоювання, чи будуть постачання газу та інші події, які призведуть до зриву опалювального сезону, цього не сталося", - констатував Гончарук.

Читайте також: Урядову постанову про зменшення тарифів на опалення оскаржують в Окружному адмінсуді