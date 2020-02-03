Рахунки за теплопостачання у лютому може бути знижено до 40% - Гончарук
Підприємства теплокомуненерго при розрахунках вартості теплопостачання в лютому отримають можливість знизити платіжки для населення до 40%, заявив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук на прес-брифінгу в понеділок, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"У лютому українці заплатять, можливо, рекордно низькі суми за тепло не тільки за цю зиму, а й за декілька останніх років. Окремі споживачі можуть отримати платіжки іноді нижче до 40%, ніж за відповідний період минулої зими", - сказав він.
Як зазначив Гончарук, це результат спільної роботи команди президента країни, парламенту й уряду.
Можливість зниження вартості послуг теплокомуненерго прем'єр пояснив тим, що ціна на газ у лютому була значно нижчою, ніж у попередні місяці. У вартості комунальних послуг вона становитиме менше ніж 4 тис. грн/1 тис. куб. м.
"У лютому газ був значно дешевший. Ринок був таким сприятливим, тому очікується, що ціна газу в вартості комунальних послуг буде меншою, ніж 4 тис. грн", - сказав прем'єр.
При цьому він повідомив, що опалювальний сезон 2019/2020 Україна пройшла успішно, зокрема і через теплу погоду.
"Незважаючи на те, що були побоювання, чи будуть постачання газу та інші події, які призведуть до зриву опалювального сезону, цього не сталося", - констатував Гончарук.
Читайте також: Урядову постанову про зменшення тарифів на опалення оскаржують в Окружному адмінсуді
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків