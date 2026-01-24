Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп погрожує Канаді 100% тарифами через торговельну угоду з Китаєм

24 січня 2026, 19:17
Трамп погрожує Канаді 100% тарифами через торговельну угоду з Китаєм
Цього місяця прем'єр-міністр Канади Марк Карні відвідав Китай, щоб "перезавантажити" напружені відносини між країнами.
Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що запровадить 100% мито для Канади, якщо вона виконає торговельну угоду з Китаєм, і попередив прем'єр-міністра Канади Марка Карні, що угода поставить під загрозу його країну.
 
Про це Трамп написав на своїй сторінці у Truth Social.
 
"Китай з'їсть Канаду живцем, повністю поглине її, включаючи знищення їхнього бізнесу, соціальної структури та способу життя загалом", – йдеться у його повідомленні. 
 
Також американський лідер зазначив, що якщо Канада укладе угоду з Китаєм, "вона негайно зазнає 100% мит на всі канадські товари та продукцію, що надходять до США".
 
Цього місяця прем'єр-міністр Канади Марк Карні відвідав Китай, щоб "перезавантажити" напружені відносини між країнами та досяг торговельної угоди. Відразу після поїздки Карні до Китаю Трамп висловив свою підтримку і сказав, що  "якщо ви можете досягти угоди з Китаєм, ви повинні це зробити". 
 
Але напруженість між США та Канадою зросла останніми днями після критики Карні щодо прагнення Трампа щодо Гренландії.
 
Тому у суботу Трамп припустив, що Китай спробує використати Канаду для ухилення від американських тарифів. 
 
"Якщо губернатор Карні думає, що він зробить Канаду «портом висадки» для Китаю, щоб він міг відправляти товари та продукцію до Сполучених Штатів, він глибоко помиляється", – зазначив Трамп, використовуючи для Карні титул, який стосується попередніх закликів Трампа стати 51-м штатом США.

 

Якщо він виконає свою суботню погрозу, новий тариф значно збільшить мита США на його північного сусіда. Це посилить тиск на канадські промислові сектори, такі як металообробка, автомобілі та машинобудування.

СШАКанадатарифи

Останні матеріали

Політика
"У нас тут, бл…, шпигун". Таємниці найбільшої шпигунської справи в історії США. Ч. 2 – Politico
Переклад iPress – 23 січня 2026, 13:29
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Політика
Хто відповідає за безпеку Європи? Час переходити від дискусій до дій – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 23 січня 2026, 10:41
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється