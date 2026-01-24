Трамп погрожує Канаді 100% тарифами через торговельну угоду з Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив у суботу, що запровадить 100% мито для Канади, якщо вона виконає торговельну угоду з Китаєм, і попередив прем'єр-міністра Канади Марка Карні, що угода поставить під загрозу його країну.

"Китай з'їсть Канаду живцем, повністю поглине її, включаючи знищення їхнього бізнесу, соціальної структури та способу життя загалом", – йдеться у його повідомленні.

Також американський лідер зазначив, що якщо Канада укладе угоду з Китаєм, "вона негайно зазнає 100% мит на всі канадські товари та продукцію, що надходять до США".

Цього місяця прем'єр-міністр Канади Марк Карні відвідав Китай, щоб "перезавантажити" напружені відносини між країнами та досяг торговельної угоди. Відразу після поїздки Карні до Китаю Трамп висловив свою підтримку і сказав, що "якщо ви можете досягти угоди з Китаєм, ви повинні це зробити".

Але напруженість між США та Канадою зросла останніми днями після критики Карні щодо прагнення Трампа щодо Гренландії.

Тому у суботу Трамп припустив, що Китай спробує використати Канаду для ухилення від американських тарифів.

"Якщо губернатор Карні думає, що він зробить Канаду «портом висадки» для Китаю, щоб він міг відправляти товари та продукцію до Сполучених Штатів, він глибоко помиляється", – зазначив Трамп, використовуючи для Карні титул, який стосується попередніх закликів Трампа стати 51-м штатом США.