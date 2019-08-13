Урядову постанову про зменшення тарифів на опалення оскаржують в Окружному адмінсуді

Комунальне підприємство «Уманьтеплокомуненерго» подало до Окружного адміністративного суду Києва позов, у якому просить скасувати постанову уряду, що обмежує максимальний розмір тарифу на тепло до 1400 гривень за гігакалорію.

Також комунальне підприємство просить суд призупинити дію зазначеної постанови про зниження тарифу на тепло для українців на сам розгляду судового позову у якості забезпечення позову, повідомляє "Громадське".

"Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову до подання відповідного позову до Окружного адміністративного суду міста Києва", - повідомили у прес-службі суду.

Нагадаємо, "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи.