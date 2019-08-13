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Урядову постанову про зменшення тарифів на опалення оскаржують в Окружному адмінсуді

Також комунальне підприємство просить суд призупинити дію зазначеної постанови
Комунальне підприємство «Уманьтеплокомуненерго» подало до Окружного адміністративного суду Києва позов, у якому просить скасувати постанову уряду, що обмежує максимальний розмір тарифу на тепло до 1400 гривень за гігакалорію.
Урядову постанову про зменшення тарифів на опалення оскаржують в Окружному адмінсуді Фото: з відкритих джерел

Також комунальне підприємство просить суд призупинити дію зазначеної постанови про зниження тарифу на тепло для українців на сам розгляду судового позову у якості забезпечення позову, повідомляє "Громадське".

"Наразі судом вирішується питання щодо наявності правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову до подання відповідного позову до Окружного адміністративного суду міста Києва", - повідомили у прес-службі суду.

Нагадаємо, "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи.

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