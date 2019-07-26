"Нафтогаз" домовляється про постачання газу з Молдовою "Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи

За словами голови "Нафтогазу", співпраця між Україною та Молдовою щодо постачання газу можу стати взаємовигідною: для Молдови — це можливість купувати газ на конкурентних ринках ЄС, а для України — збереження потужносте газотранспортної системи.

Фото: afp.com

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