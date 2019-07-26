ПОЛІТИКА НОВИНИЗа словами голови "Нафтогазу", співпраця між Україною та Молдовою щодо постачання газу можу стати взаємовигідною: для Молдови — це можливість купувати газ на конкурентних ринках ЄС, а для України — збереження потужносте газотранспортної системи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
"Нафтогаз" домовляється про постачання газу з Молдовою
"Нафтогаз" проводить переговори з урядом Молдови щодо укладання угоди про постачання до країни реверсного газу, який "Нафтогаз" закуповуватиме у Європи
Фото: afp.com
"Ми дійсно ініціювали та ведемо переговори про таку співпрацю, сподіваємося на їх плідне завершення", — повідомив голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв, йдеться в "Громадське".
"Основне завдання, яке наразі необхідно вирішити — це підписати угоди між операторами ГТС наших країн про взаємодію у всіх точках з’єднання у відповідності до європейських правил", — додав Коболєв.
Нагадаємо, напередодні "Нафтогаз" вімовився від стратегії для видобутку газу в Україні 20/20 та запропонував нову.
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