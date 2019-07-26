Усі депутати від "Слуги народу" проведуть навчальний тиждень в Трускавці
"Навчання буде максимально інтенсивним, жорстким та насиченим. Саме такий формат ми напрацювали спільно з представниками партії Ми на тиждень їдемо в Трускавець, що стане місцем для цієї "Спарти"", - написав у Facebook почесний президент Київської школи економіки і перший заступник голови ради Нацбанку Тимофій Мілованов, йдеться в "УП".
"Такий жорсткий формат – це реально жєсть. Навіть для мене, з досвідом дуже вимогливих програм в топових університетах Подивимось, чи та хто витримає. За сім днів не можна навчити нічому", – пишуть в коментарях. Не погоджуюсь. В корпоративному навчанні, а також навчанні з публічного врядування досить часто використовуються дво-, триденні та тижневі інтенсиви. Це лише перший тиждень з широкого плану навчання, яке планує партія", - додав він.
На день передбачено три перерви по 20 хв та час на обід та вечерю (по 1 години), але і на цей час нардепам даватимуть завдання.
Мілованов пояснює, що лекції читатимуть саме у Трускавці, тому що в Україні наразі "немає комплексів, які можуть забезпечити одночасне навчання майже трьох сотень людей".
Він додав, що КШЕ має комерційний контракт з політсилою "Слуга Народу", вартість контракту буде вказана у звіті партії на сайті НАЗК.
Раніше стало відомо, що партія "Слуга народу" в партнерстві з Київською школою економіки проведе освітній інтенсив для обраних від цієї партії народних депутатів України.
Нагадаємо, що мета освітнього інтенсиву - дати народним обранцям відповідний набір навичок і компетенцій, який дозволить втілити ці ініціативи на практиці.
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