"Слуга народу" проведе курси для своїх депутатів
"Тижневий експрес-курс, підготовлений кращими українськими фахівцями, стане першим в серії навчальних програм для членів фракції, яка буде реалізовуватися протягом всього терміну роботи Верховної Ради 9-го скликання", - йдеться в повідомленні партії, інформує "Інтерфакс-Україна".
В "Слузі народу" відзначають, що майбутні депутати вже сьогодні мають цілий ряд ідей і ініціатив, спрямованих на досягнення економічного прориву, зростання добробуту людей, покращення якості державного і місцевого управління, боротьбу з корупцією.
В партії хочуть, щоб новообрані депутати отримали необхідний рівень знань про сучасний стан, проблеми та перспективи різних галузей економіки і соціального життя країни; отримали глибоке розуміння бюджетного процесу і процесу прийняття державних рішень; навчилися будувати політичні стратегії перетворень, створювати законопроекти; засвоїли принципи і техніки обговорення законодавчих ініціатив із зацікавленими сторонами.
У партії розраховують на те, що фракція "Слуги народу" за підсумками першого інтенсиву стане працювати як злагоджена команда і буквально з першого дня роботи Верховної Ради нового скликання запропонує для прийняття пакети законопроектів, яких чекають її виборці.
На народних депутатів від "Слуги народу" чекають секторальні лекції, семінари, зустрічі з практиками державного управління, експертами та фахівцями з різних областей.
"Процес навчання триватиме постійно, щоб забезпечити якісну професійну роботу кожного народного обранця", - підкреслили в партії.
Нагадаємо, що глава партії "Слуга народу" Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував новий закон про позбавлення депутатського мандата за прогули.
Раніше повідомлялося, що одним із перших законопроектів, який внесе партія "Слуга народу", буде про імпічмент президента.
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