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У "Слузі народу" анонсували закон про позбавлення депутатського мандата за прогули

Глава партії "Слуга народу" Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков анонсував новий закон про позбавлення депутатського мандата за прогули
Разумков наголосив, що процедуру позбавлення мандата треба буде ретельно прописати у законі.
У "Слузі народу" анонсували закон про позбавлення депутатського мандата за прогули Дмитро Разумков

"Цю процедуру (позбавлення мандата - ред.) треба буде прописувати. Одним з форматів, який ми розглядали, це референдум з відкликання народного депутата, це можуть бути і законодавчо прописані норми: якщо ви не відвідуєте свою роботу протягом, скажімо, 30% робочого часу... Це буде визначати закон. Не прийшли на 30% засідань - втрачаєте мандат", - розповів Разумков, йдеться в  "РБК-Україна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що одним із перших законопроектів, який внесе партія "Слуга народу", буде про імпічмент президента.

Додамо, 17 липня президент України вніс до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів.

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