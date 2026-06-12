Сейм Латвії ухвалив новий закон про посилення міграційного контролю

Закон запроваджує біометричний скринінг на кордонах та чіткіші підстави для відмови у візах.

Сейм Латвії у остаточному читанні ухвалив новий Закон про імміграцію, який передбачає жорсткіший міграційний контроль та нові вимоги до інтеграції громадян третіх країн. За проголосували 65 депутатів, проти, 17.

Про це повідомляє LSM.

Закон запроваджує скринінг громадян третіх країн на зовнішніх кордонах, ширше використання біометричних даних та обмін інформацією з базами даних ЄС. Уточнено порядок видачі віз та посвідок на проживання з чіткішими термінами та розширеними підставами для відмови у випадках загрози безпеці. Також вводиться обов'язок надавати інформацію про мету в'їзду ще до перетину кордону.

Окремим блоком закон закріплює вимоги до інтеграції, включно з програмою ранньої інтеграції та знанням державної мови. Посилено контроль за працевлаштуванням та навчанням іноземців, підвищено відповідальність роботодавців і навчальних закладів за фіктивну зайнятість.

Голова парламентської комісії з питань оборони та внутрішніх справ Раймонд Бергманіс назвав закон "важливим кроком до формування більш безпечної, прозорої та відповідної інтересам Латвії міграційної політики".

Нагадаємо, раніше парламент Греції схвалив законопроєкт, що прискорює депортацію відмовлених шукачів притулку до центрів за межами ЄС.