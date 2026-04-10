Німеччина пом'якшила правила виїзду за кордон для чоловіків після критики суспільства

10 квітня 2026, 18:40
Фото: Михайло Гема / iPress.ua
Але це може змінитися, "якщо ситуація з безпекою погіршиться".

Після суспільної критики Міністерство оборони Німеччини тимчасово пом’якшило дію норми, яка передбачала отримання дозволу Бундесверу перед тривалими поїздками за кордон. Зміни до закону набули чинності на початку квітня.

Про це повідомляє Die Welt.

У четвер ввечері Міністерство оборони оголосило про "роз'яснювальні положення" щодо норми, закріпленої в новому законі про військову службу. Згідно розпорядження в Федеральному віснику "формально чітко встановлено: кожен чоловік має право вільно подорожувати", пояснило міністерство..

Проте зазначається, що це може змінитися, "якщо ситуація з безпекою погіршиться і військова служба стане обов’язковою". На цей випадок Міністерство оборони передбачило відповідні заходи в законі.

У Німеччині викликав широкий резонанс закон про модернізацію військової служби, який набрав чинності 1 січня. Основне невдоволення спричинив пункт, що чоловіки віком від 17 до 45 років не можуть без дозволу збройних сил перебувати за межами країни понад три місяці.

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється