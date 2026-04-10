Німеччина пом'якшила правила виїзду за кордон для чоловіків після критики суспільства

Але це може змінитися, "якщо ситуація з безпекою погіршиться".

Після суспільної критики Міністерство оборони Німеччини тимчасово пом’якшило дію норми, яка передбачала отримання дозволу Бундесверу перед тривалими поїздками за кордон. Зміни до закону набули чинності на початку квітня.

Про це повідомляє Die Welt.

У четвер ввечері Міністерство оборони оголосило про "роз'яснювальні положення" щодо норми, закріпленої в новому законі про військову службу. Згідно розпорядження в Федеральному віснику "формально чітко встановлено: кожен чоловік має право вільно подорожувати", пояснило міністерство..

Проте зазначається, що це може змінитися, "якщо ситуація з безпекою погіршиться і військова служба стане обов’язковою". На цей випадок Міністерство оборони передбачило відповідні заходи в законі.

У Німеччині викликав широкий резонанс закон про модернізацію військової служби, який набрав чинності 1 січня. Основне невдоволення спричинив пункт, що чоловіки віком від 17 до 45 років не можуть без дозволу збройних сил перебувати за межами країни понад три місяці.