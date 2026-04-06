У Німеччині спричинив хвилю обурення новий закон про військову службу

У Міноборони роз'яснили ситуацію, яка склалася навколо нового законодавства.

У Німеччині викликав широкий резонанс закон про модернізацію військової служби, який набрав чинності 1 січня. Основне невдоволення спричинив пункт, що чоловіки віком від 17 до 45 років не можуть без дозволу збройних сил перебувати за межами країни понад три місяці.

Про це повідомляє The Guardian.

Новий закон спрямований на зміцнення Бундесверу і вимагає від усіх чоловіків старше 17 років заповнити анкету для оцінки придатності до служби, хоча обов’язкового призову на військову службу він не передбачає.

Раніше міністр оборони Німеччини попереджав, що у разі недостатньої кількості добровольців парламент може повернути обов’язкову службу. До останнього часу закон не привертав особливої уваги, доки ЗМІ не повідомили про вимогу отримувати дозвіл на тривалі поїздки за кордон. Ця норма потенційно зачіпає мільйони німців, які подорожують або працюють за межами країни.

У ЗМІ та соцмережах з’явилися активні дискусії, а деякі школи та студентські групи організували протести. Міністерство оборони підтвердило вимогу, пояснивши, що це необхідно для можливого призову у надзвичайній ситуації, щоб знати місцезнаходження потенційних призовників.

"Чоловіки від 17 років зобов’язані отримати попереднє схвалення відповідного центру кар’єри Бундесверу для перебування за кордоном понад три місяці", — повідомили у військових. При цьому наголошується, що правило здебільшого не має практичних наслідків і не застосовується у випадку добровільної служби.

Речник Міноборони уточнив, що процедура надання дозволу буде стандартною, а винятки застосовуватимуться обмежено, щоб уникнути зайвої бюрократії. Поки що не відомо, скільки громадян вже подали заяви і скільки часу може займати процес отримання дозволу.

Закон має на меті до 2035 року забезпечити достатню кількість добровольців для збільшення чисельності збройних сил до 460 тисяч осіб: 260 тисяч діючих військових та 200 тисяч резервістів. Наразі у Німеччині 182 тисячі діючих військових та близько 50 тисяч резервістів. Обов’язкову військову службу у країні призупинили у 2011 році.