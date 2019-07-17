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У Раді розглянуть законопроект Зеленського про конфіскацію незаконних активів чиновників

Президент України вніс до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів
Документ зареєстровано 17 липня.
У Раді розглянуть законопроект Зеленського про конфіскацію незаконних активів чиновників Фото: president.gov.ua

Відповідний законопроект №10461 оприлюднений на сайті парламенту.

Водночас, текст законопроекту ще не опублікували.

Нагадаємо, напередоні Зеленський вніс до парламенту законопроект, яким пропонує розширити дію закону про очищення влади (люстрацію).

Люстрація поширюється на депутатів та топ-високопосадовців, які працювали в Україні з 23 лютого 2014 року до 19 травня 2019 року.

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17 07 2019 13:21
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