У Раді розглянуть законопроект Зеленського про конфіскацію незаконних активів чиновників Президент України вніс до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів

Документ зареєстровано 17 липня.

Фото: president.gov.ua

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