У ДБР повідомили, що Порошенка викличуть на допит повторно

У справі про продаж заводу Кузня на Рибальському підозра нікому ще не оголошено, і викликаний в якості свідка п'ятий президент Петро Порошенко повинен бути сам зацікавлений в розслідуванні цієї справи.

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба нагадав, що сьогодні для допиту в ДБР викликали п'ятого президента Петро Порошенко, йдеться в LIGA.net. Він був викликаний в якості свідка в кримінальному провадженні за фактом вчинення правочину і можливого ухилення від сплати податків і легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, від продажу заводу Кузня на Рибальському.

"Петро Порошенко сьогодні на допит не з'явився. В цьому кримінальному провадженні вже проведено допит свідка Сергія Тігіпка, інших свідків. Також проведено виїмки документів. Я хочу підкреслити: у цій кримінальній виробництву нікому не було оголошено підозру", - сказав Труба.

За словами директора ГБР, всі учасники цього кримінального провадження знаходяться в рівних умовах.

"Сам Петро Порошенко повинен бути зацікавлений в тому, щоб дати свідчення, щоб слідство було неупередженим і повним", - підкреслив Труба.

Оскільки сьогодні Порошенко не з'явився на допит, його викличуть повторно для проведення слідчих дій.

Труба зазначив, що всього на сьогодні ГБР розслідує 11 кримінальних проваджень за заявами різних громадян з приводу можливих неправомірних дій вищих посадових осіб. Це виробництва від можливої ​​легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, до можливого втручання в діяльність суддів.

Директор ГБР уточнив, що сьогодні в Госбюро надійшло звернення адвокатів Порошенко про те, що вони не можуть з'явитися на допит до виборів, тому просять перенести його на дату після 21 липня. Труба запевнив, що слідчі підуть назустріч цьому проханню.

Наразі Державне бюро розслідувань розслідує 11 кримінальних справ стосовно високопосадовців.

Нагадаємо, лідер партії "Європейська солідарність", колишній президент України Петро Порошенко станом на 12 липня не отримував повісток від будь-яких слідчих органів.